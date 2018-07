Bolívar Valera hace pausa en radio para atender compromisos familiares

SANTO DOMINGO.- El popular animador de radio y televisión y figura activa en las redes sociales, Bolívar Valera, emitió un mensaje en su cuenta de Instagram anunciando que pone en pausa su espacio diario “De camino con Boli” transmitido de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. por la emisora KQ 94.5 fm para atender ciertos compromisos familiares.

Valera expresó que tras la muerte de su hermano su familia lo necesita más que nunca. En un largo mensaje, el influenciador dijo que su hermano Federico Valera dejó varios proyectos sin concluir de los que él debe encargarse, y que en el sentido contrario, si fuera él que hubiese faltado, su hermano se habría hecho cargo de todo.

“Querido De Camino Con Boli, tengo que hacer una pausa haciendo radio, algo que me duele profundamente pues tu sabes que es mi gran pasión, ha sido mi mayor aliada, me ha llevado donde estoy, pero tengo que pausar, no soy de los que deja las cosas por mitad y lo sabes, pues hace 7 años comenzamos @mananerord y lo sacamos hacia adelante, comercialmente y a nivel de audiencia, ¿te diste cuenta cuanta gente nos escucha?”, escribió.

Añadió que: “Sin embargo, la vida me ha puesto un reto mayor, seguir hacia adelante sin mi soporte en todos los proyectos, aprender muchas cosas, pagar impuestos, nómina, contabilidad, muchas cosas de las que nunca me había encargado, pero sobre todo me ha tocado asumir una parte de ser soporte para mi familia, y para la de él, terminar unos proyectos, mantener la seriedad y responsabilidad que lo caracterizó, estoy seguro que si hubiera sido lo contrario él también lo asumiría, mi familia me necesita en estos momentos más que nunca, necesito unos meses”.

“El Boli” despidió su mensaje agradeciendo a los oyentes, a las marcas publicitarias y a la prensa, alegando que no está de ánimo para dar entrevistas.

“Gracias a los oyentes, las marcas, publicitarias, a la prensa que se que me han acompañado en este difícil proceso y han entendido que no estoy en ánimo de dar entrevistas y la dirección de KQ. Con mucho cariño pero sobre todo con mucho respeto. Bolívar Valera #lasangrenosedivide”.