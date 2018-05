“Cachita va al ginecólogo” en el Teatro Nacional

SANTO DOMINGO. La experimentada actriz Soraya María dará vida otra vez a Cachita, el popular personaje que en la década de los 90 acaparó la atención de la población a través de los programas de televisión en los que laboró.

Cachita, una humilde mujer que representó en una época a las mujeres que prestaban servicio doméstico, hizo reír a grandes y chicos en espacios televisivos producidos por el hoy fenecido actor y comunicador Freddy Beras Goico, así como en los que producía la empresa Televisa.

La actriz retorna a escena, esta vez con una propuesta para adultos denominada Cachita va al ginecólogo, una comedia en la que compartirá con Freddyn Beras Vicioso y Tolly Buzios, desde el 24 al 26 de este mes en el Bar Juan Lockward.

Soraya y Tolly visitaron la redacción de DL para ofrecer los detalles del montaje que tiene como director a José Roberto Díaz.

“El caso de Cachita ha sido algo que me ha dejado deslumbrada, porque a pesar de todo el tiempo que he estado fuera de la televisión, se mantiene vigente. Muchas personas me recuerdan... es como si yo hubiera salido anoche de la pantalla chica y al otro día te comentan. La gente me saluda en las calles y siempre me preguntan cuándo volveré a la televisión. En todos estos años la gente no ha parado de darme su calor, su cariño”, comentó.

Al abundar acerca de su regreso, manifestó que en una ocasión se reunió con José Roberto Díaz, quien le expresó el deseo de montar la obra que escribió y estrenó en la década de los 90, con la que se ganó el aplauso del público.

“Tuve que reescribir el texto y creemos que la gente lo va a disfrutar. Es humor triple equis, es decir para adultos. En la obra, el público verá a una Cachita que debió someterse a un rol no común, pero que la gente lo recibirá bien”, puntualizó.

A Soraya no le causa temor su retorno, precisamente porque las nuevas generaciones la mantienen vigente gracias a videos colgados en la web. Aunque le hacía falta el calor del público, recordó que sigue en contacto con ellos, pero como directora de la escuela Teatro Escuela Telón (TET) en donde forja a una nueva camada de actores y actrices.

Precisamente la joven Tolly Buzios se formó como actriz en la escuela de Soraya. “Es una grata experiencia poder estar junto a mi profesora y a Freddyn. Es sin duda un gran reto profesional y estoy agradecida por la oportunidad”, dijo Buzios.

La última vez que Soraya estuvo en la televisión fue en el programa Perdone La Hora de Roberto Salcedo, hace 18 años.

“Me gustaría trabajar en la televisión, pero hay gente que piensa que uno no se va adaptar, pero me encantaría. En lo que al humor se refiere se está haciendo un trabajo que refleja lo que está pasando en el país, entiendo que están cumpliendo su cometido”, indicó.

Soraya empezó como actriz en 1976 y en 1985 debutó en la televisión. Su mejor experiencia la vivió junto a Freddy Beras Goico, en sus respectivos programas. “Freddy tenía mi línea de trabajo, era una persona exigente y disciplinado, pero realmente disfruté esos años porque aprendí y marcó mi carrera en la televisión”.