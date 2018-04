“Cachúas” y “mantas” coexisten entre las tradiciones en el suroeste dominicano

Se producen enfrentamientos entre Cachúas y Mantas Rojas y Azules contra las Mantas Negras. Esas confrontaciones se denominan punteos, y en ellas el perdedor sale huyendo, porque no aguanta los fuetes. Esto ha variado la celebración. Los punteos también se realizan por pura diversión. En esas confrontaciones se producen heridas en los ojos y lesiones de gravedad, pero no tienen consecuencias legales, pues nadie las considera como algo personal.

Testimonio de Migdalia Félix Alcántara

“Solo cosía para la gente de la casa, hasta que en el 1972 empecé a coser para gente de la calle. Ya en 1974 comencé a coser disfraces a la gente vieja, la mayoría ya murieron”, expresa la señora.

El primer traje que hizo Félix Alcántara fue para Alfredo Félix. “Era de muchos tiritos, sin muchos adornos, pero siempre con su cruz. En el primero ni siquiera sabía cómo le iba a poner el ala. La desbaraté tres veces antes de que quedara”, indica Migdalia Félix Alcántara.

Migdalia tiene 44 años de experiencia y ha confeccionado unos 2, 640 trajes de Cachúa. “Aunque no siempre me cumplen con los pagos y pierdo dinero, me gusta coser. Por eso, aunque me siento con los brazos cansados, trataré de ponerme en tratamiento, porque me gusta mucho hacer disfraces”, dice ella.