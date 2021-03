$!Cándido Gerón pondrá en circulación libro “Oscar Abreu, el lenguaje de la memoria”

Cándido Gerón anuncia que próximamente en el marco de una ceremonia especial pondrá en circulación su libro “Oscar Abreu, el lenguaje de la memoria”

“A Oscar Abreu le hemos estado dando seguimiento por más 20 años y nos sentimos muy orgullosos de que para finales de años se va a inaugurar la primera fase de su espacio Oscar Abreu Museo de Arte Contemporáneo, sin lugar a duda este artista representa el gran relevo que el arte dominicano necesita para posicionarse en los circuitos internacionales”, expresó Gerón.

El libro “Oscar Abreu, el lenguaje de la memoria”, es una obra que recoge la historia de Abreu y sus esfuerzos durante años para consolidarse como uno de los artistas más prominentes del arte latinoamericano.

Gerón destaca que la obra de Abreu es creación pura, “agotamiento y sufrimiento para conseguir logros estéticos y transubstanciar la vida; dimensión esta que sólo se logra al través de la metamorfosis de las formas, de los estímulos, las provocaciones y la forma de ser y de sentir de este artista”.

La obra tiene como portada la obra “María y sus moñitos”, 24 x 24 pulgadas, con técnica mixta sobre panel MDF, y que forma parte de la colección de la mercadóloga Ángela Duverge de Jorge, quien destaca que “como coleccionista y amante del arte es un gran privilegio poder disfrutar esta fantástica obra de nuestro original y talentoso artista dominicano Oscar Abreu, pintor que ha venido a revolucionar el arte pictórico nacional”

El prólogo fue escrito por Odalís G. Pérez, abarca ocho capítulos, entre ellos “El arte como reflexión estética”, “Oscar Abreu: El lenguaje de la memoria”, “El expresionismo freudiano de Oscar Abreu”, “Memoria y vértigo”, “De Freud a Borges”, y “Tiempo y espacios subversivos”.

Gerón reconoce en sus escritos, que Abreu tiene un lugar preponderante en el panorama de las artes visuales dominicanas obtenido en base a un trabajo arduo y sistemático. Advierte que este joven pintor se caracteriza por ser un artista versátil, acucioso y decidido en todo lo que emprende, y esas virtudes coronan su éxito artístico.

“Oscar Abreu se ha ganado la valoración y reconocimiento de importantes especialistas y personalidades, tanto en el país, como en el extranjero, destacándose la atención de gestores culturales, críticos de arte, curadores, coleccionistas y líderes políticos de alto nivel en New York, Chicago, Miami y Puerto Rico”, apunta Gerón.

En ese sentido, el crítico de arte subraya que en nuestro país Abreu ha sido del interés de connotados curadores, tales como Marianne de Tolentino, Mirna Guerrero, Virginia Goris, Gamal Michelén, Odalís Pérez, Abil Peralta Agüero, entre otros.

La crítica de arte, Marianne de Tolentino sostiene que Abreu es un “pintor tenaz, que pone de manifiesto esa capacidad de fusión, desde acuerdos y ritmos no identificables objetivamente, hasta figuras humanas, expresionistas por su distorsión formal, libertad cromática, gestos y muecas dramáticas”.

A raíz de sus largos años de dedicación, Abreu ha sido reconocido en diferentes ocasiones, como en el Chicagoland Chamber of Commerce, del Columbia College, en el 1995 respectivamente; fue reconocido al mérito por la asamblea de New York firmado por el asambleísta Víctor M. Pichardo; también obtuvo un reconocimiento al mérito por Cuny in the Heights & Hostos Community College firmado por Seny Taveras, así como el mérito por el concejo municipal de la Ciudad de New York firmado por Ydanis Rodríguez.