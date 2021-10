$!Carlos Sánchez y su “Inmunidad de rebaño”

Durante la pandemia Carlos no dejó de crear, de hecho el concepto de este show nace de las vivencias familiares que registró en ese tiempo, además del aspecto social que todos hemos vivido por estar encerrados por casi un año. El nombre del show lo deja claro. Más de uno se verá identificado.

Él no quiso quedarse con show o dos en las principales ciudades del país, sino que, confeccionó una gira de presentaciones llamada “Carlos Sánchez: Inmunidad de Rebaño”, la cual inicia este viernes en el auditorio Alianza Juvenil, La Romana; y que continuará el 30 de octubre en Hard Rock Café Punta Cana y el 5 de noviembre en el auditorio Universidad Central Nordestana UCNE.

Momentos duros

“Economicamente encontramos estabilidad y ya por eso nos consideramos dichosos, porque sabmos de muchos colega, porque sé de muchos colegas que no tuvieron esa suerte, pero emocionalmente sí fue muy duro”, admitió.

Continuó: “ (Ver como el entretenimiento clausuró) Me hizo sentir una cierta impotencia, porque decía yo me dedico a hacer reir a la gente, porque me lo quitan y más en estos tiempos que la gente lo necesita tanto”, reseñó.