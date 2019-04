$!Carlos Santana deplora vulgaridad en la radio

Noticiarios

Con un paso positivo en la comunicación, consideró que la suerte siempre le ha acompañado. Luego de su experiencia en Radio Enriquillo llegó a la capital, un lunes para ser más exacto y el miércoles ya había sido nombrado. “Visité Radio Universal para saludar a Manuel Segura y a Sansón Batalla, estando allí hablaron con Héctor José Torres, propietario en ese momento de Radio Universal, quien me designó en Radio 920 a.m., eso fue en 1995. Comencé a trabajar hasta el mediodía, allí conocí gente como Carlos T. Martínez y Güelo Tueni”.

Al recordar sus primeros pasos en la radio, comentó que, aunque le gustaba la locución, no estaba en su agenda inmediata, por lo que le llegó de manera accidental. “Lo que quise ser fue Cadete de la Marina de Guerra, de hecho, en 1983 cuando comienzo a trabajar como locutor, ya había sido aceptado para ingresar...lo primero que hice fue un curso de meteorología y al regresar a Tamayo, un domingo en la iglesia el cura Mario Ogueti me pidió que leyera el evangelio en la misa que se estaba transmitiendo por Radio Enriquillo, lo que al día siguiente provocó que me hicieran una oferta y fui a trabajar allí. Permanecí en ese emisora durante unos trece años, recibiendo apoyo de amigos como Lito Santana, Tomás Aquino Méndez, un grupo de muchachos que teníamos un sueño de educación popular para ayudar a la gente del sur”, comentó Carlos Santana.

Santana apuesta por una nueva oportunidad para los noticiarios. “A pesar de que estamos en la época de la información, la radio dominicana necesita de los noticiarios en este momento. Nos llega mucho contenido, pero qué tipo de información y de donde nos llega. Es un tema que lo he tratado con unos amigos y me parece que si se arma un proyecto con un buen equipo, se podría hacer un buen servicio a la comunidad”.

Su viaje en la radio capitalina se amplía. Radio Mil fue su próximo empleo gracias al nombre que fue construyendo y recomendaciones de amigos, entre estos Osvaldo Santana. “Wilfredo Muñoz me hizo una prueba, de inmediato ingresé a Radio Mil Informando, de ahí, en el 1 de diciembre de 1998 debuté en CDN Radio”, comentó.

Satisfacción

De trato afable y con una calidad humana no propia de este tiempo, Carlos Santana aseguró a DL que el viaje de los 30 años en la radio y la televisión le ha dado grata satisfacción profesional. Se ha codeado con excelentes profesionales de los que ha aprendido y de empresas de comunicación de mucho prestigio. “He hecho en la locución lo que se aspira ser. Locutor de noticias, de televisión en CDN durante ocho años, narrador deportivo, con personalidades como Tuto Mota, Jorge Herrera, Fernando Valerio, Güelo Tueni, entre otros. Por eso me siento más que satisfecho porque cada vez que me ha tocado asumir un reto, lo he hecho lo mejor posible”, reveló Santana, quien hace poco tiempo salió de CDN.