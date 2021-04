$!Carlos Veitía pide que lo saquen de la lista de nominados a Premios Soberano

Tras conocer la lista de los nominados de Premios Soberano, galardón que organiza la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), el maestro de la danza y director de Ballet Concierto Dominicano, Carlos Veitía solicitó a la organización excluir su nombre de la categoría “Coreógrafo del año”.

A través de su cuenta de Instagram, el experimentado coreógrafo denunció que no sabe la razón por la que figura como nominado junto a Alina Abreu, Pablo Pérez y a Cindy Sosa.Además se quejó de que en el país no hay interés por las bellas artes y abogó por la creación de iniciativas culturales.

“Por favor saquen mi nominación que no sé por qué es : Me nominaron por algo que no sé qué es. Gracias por pensar en mi pero creo que los clásicos debemos tener premiaciones de otro tipo”, denunció en Instagram..Se lamentó de que que no existe críticos que acudan a ver las funciones por iniciativa propia. “Ya el paìs no tiene interés en las bellas artes cuando se trata de mezclarlas en tiempo televisado con lo popular , ni hay “ críticos” yendo a funciones por iniciativa propia. No quiero que se mal interprete mi posición , siempre se agradece que se recuerden que existimos , pero cuando hay desinterés por un género al que se pertenece, es preferible abogar por la creación de iniciativas cultas”, comentó el director de Ballet Concierto Dominicano.

El nombre de Carlos Veitía figura en la categoría de “Coreógrafo del año” por el espectáculo Bailemos, en el que también está nominada Cindy Sosa por la misma puesta en escena. Además están nominados Pablo Pérez por Las lavanderas y Alina Abreu por Aladino.

Ayer la Asociación de Cronistas de Arte reveló la lista de los nominados a Premios Soberano, galardón que aún no tiene fecha para la celebración. En esta entrega se premiará la labor realizada por los artistas en 2019 y 2020 debido al cierre de las salas de espectáculos ocasionada por la COVID-19.