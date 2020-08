Carlos Villagrán, ‘Kiko’ de “El chavo del 8”, rechazó un millón de dólares de Pablo Escobar

Carlos Villagrán, el actor que dio vida al icónico personaje ‘Kiko’, del programa de humor mexicano “El Chavo del 8”, aseguró que le ofrecieron la suma de un millón de dólares a cambio de realizar un show privado para el cumpleaños de la hija del narcotraficante colombiano Pablo Escobar.



Villagrám, al ser entrevistado para el programa América TV, de Argentina, narró que durante un viaje de trabajo a Colombia, le hicieron la propuesta mientras se hospedaba en el Hotel Tequendama de Bogotá y que la rechazó. Sin embargo, dijo que algunos miembros del elenco sí aceptaron en alguna ocasión una oferta similar del narcotraficante.

Según relató, recibió a tres personas en su habitación de hospedaje, pensando que se trataba de periodistas. “Esos hombres llegaron con un portafolio en la mano, lo abrieron, sacaron una chequera, me la pusieron en la mesita de centro y me dijeron: ‘mañana es el cumpleaños de la hija de mi patrón (Manuela Escobar), que ponga usted la cantidad, hasta un millón de dólares´. A mí se me heló el cuerpo, no esperaba una cosa así”, contó el actor.

Recoge el medio colombiano El Espectador que el actor rechazó la tentadora propuesta, argumentando que tenía una cláusula de exclusividad durante su permanencia en el país, que no le permitía presentarse en eventos diferentes a lo que venían en su contrato.

“Me lo respetaron, cerraron la chequera, cerraron el portafolios, se despidieron muy bien de mí y se fueron. Yo supongo que era gente de Pablo Escobar”, aseveró.

En sus declaraciones, el actor también aseguró que en otra ocasión, en la que él no viajó, algunos miembros del elenco sí trabajaron para el narcotraficante.

“No sé cuánto le ofrecieron a Roberto, yo me enteré igual que ustedes, en diarios (...) Chespirito declaró que trabajaban para todo el mundo”, concluyó.

Reseña en su artículo el medio El Espectador que Pablo Escobar Gaviria fue, en su momento, el narcotraficante más buscado del mundo. Comenzó en la delincuencia robando carros y construyó un emporio criminal que desafió al estado colombiano e incluso le sirvió para infiltrarse en la política, en la que llegó al cargo de congresista suplente. Murió en un operativo policial el 2 de diciembre de 1993 “después de dejar miles de muertos entre periodistas, jueces, agentes de la ley, mafiosos y, “especialmente, inocentes que cayeron en medio de la oleada de bombas con la que pretendía doblegar el país en los años 80 y 90 del siglo 20”.

De hecho, el periódico El Espectador fue víctima de la era de narcotráfico que afectó a Colombia por décadas y del régimen del terror implantado por Escobar.

Su director, el periodista Guillermo Cano, fue asesinado el 17 de diciembre de 1986 tras denunciar los crímenes cometidos por el Cártel de Medellín y su líder, Pablo Escobar. Fue asesinado por sicarios del narcotráfico.

El medio recibió otro ataque, el 2 de septiembre de 1989, cuando el reloj marcaba las 6:43 de la mañana, un camión cargado con 60 kilos de dinamita explotó en la sede de El Espectador en Bogotá.

Mira las declaraciones de Carlos Villagrán en el video arriba.