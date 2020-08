$!Carmen Heredia apuesta a la descentralización del Ministerio de Cultura

La recién designada ministra de Cultura, Carmen Heredia definió como un gran reto asumir el cargo en medio de la pandemia provocada por COVID-19 porque dificulta la ejecución de los planes de trabajo que pretende desarrollar junto al equipo que le acompañará.

Al conceder una entrevista a Diario Libre, Heredia avanzó que espera contar con la colaboración de la comunidad cultural para poder hacer los cambios que desde el Ministerio de Cultura impulsará el gobierno que encabezará desde el próximo domingo 16 de agosto, Luis Abinader.

“Pienso que poco a poco las cosas irán mejorando, sin embargo, hasta que se normalice la vida en el país tendremos que utilizar las plataformas digitales para la presentación de espectáculos y muchas cosas que pudiéramos realizar”, comentó Heredia.

Al hacer un esbozo de lo que pretende hacer en su administración, citó como uno de los principales la descentralización de las tareas del Ministerio de Cultura.

“Las grandes manifestaciones culturales se realizan en la capital. Nosotros tenemos que tener en cuenta que este es un país grande y necesitamos llevar el arte a sus diferentes regiones. Por eso vamos a trabajar con las casas de la cultura de los diferentes municipios y provincias. Nosotros tenemos una serie de proyectos que quisiéramos realizarlo con el concurso de todos los gestores culturales, artistas. Tenemos que incentivar a los artesanos, una pieza clave en nuestra cultura porque se convierten en promotores de nuestra cultura en sentido general”, explicó.

Planes

Carmen Heredia recordó que cuando era directora del Ballet Nacional Dominicano en 1982 llevaron el ballet a las ciudades del interior del país. “Tu tienes que comprender que lo que se ama es lo que se conoce. Si tú no has visto un pianista no puedes amar su música, sino has visto un espectáculo de danza, no la puedes amar. Yo creo de eso se trata, de llevar la cultura más allá de la ciudad capital”, comentó.

La promoción de la literatura a través de campañas está en su lista, así como fortalecer la programación de las ferias del libro que se realizan en las comunidades. “Tenemos que incentivar la lectura, tenemos un proyecto general para que se vea el país cultural”.

La red de escuelas de Bellas Artes serán dotadas de las herramientas necesarias para incentivar la formación del talento.

Heredia recordó que por el coronavirus que habrá un replanteamiento del calendario de actividades en las entidades que pertenecen al Ministerio de Cultura. “Esta situación es muy difícil para los artistas, pero tenemos que seguir adelante. Lo único que nos queda es hacer actividades virtuales, sin embargo, en la medida que las cosas se controles, iremos abriendo los teatro”.

Proyectos culturales

En la administración de José Antonio Rodríguez, cuando fue Ministro de Cultura, el punto más trascendental fue el programa denominados Proyectos Culturales, una iniciativa que involucró al país porque se hacía una selección de propuestas sustentables para lo que se creó una cuenta satélite que contribuía a su desarrollo.Carmen Heredia explicó que esa fue una muy buena iniciativa y no descartó que lo revisen con miras a su aplicación nuevamente.

Conservatorio Nacional de Música

La maestra de la danza avanzó que existe un plan muy bien elaborado que tiene como propósito convertir al Conservatorio Nacional de Música en una institución que otorgue el título de licenciatura en música. “Nosotros lo vamos a estudiar, pero eso está contemplado y me parece muy interesante”, argumentó.

Carmen Heredia trabajara con todos los artistas sin importar la bandería política. “Nosotros no vamos a discriminar a ningún artista”, explicó.

Compromiso“Llevar las riendas del Ministerio de Cultura es un compromiso muy grande. Yo toda la vida me he manejado en el arte y posiblemente sea la persona que más cargos ha ocupado en el área cultural. Fui subdirectora del Museo de las Casas Reales, fui directora del Ballet Nacional, estuve como directora de Bellas Artes, directora del Teatro Nacional e integrante del Consejo Ministerial de Cultura, ahora es un reto grande que tenemos y espero la colaboración de todos los sectores, porque no será el éxito de Carmen Heredia, será el éxito del Ministerio de Cultura en el gobierno de Luis Abinader”, comentó.

La escritora y crítica de arte, Carmen Heredia fue designada como la nueva ministra de Cultura este lunes 10 de agosto. Forma parte de la red cultural que dirige el poeta y escritor Tony Raful en el Partido Revolucionario Moderno.

Estudió Administración en el Centro Universitario de Estudios Comerciales (CUEC). Realizó estudios de Producción y Gestión de Espectáculos, en el Instituto de Artes Escénicas y Música de Madrid, España.