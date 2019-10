Carmen Rodríguez: cuando el arte naif se viste de mujer

Pero, esa no fue la razón para dar ese paso, pues no estaba planificado. Es que Carmen se autodefine ingenua y justamente esa es la mejor definición para un artista naif.

“Abandoné la pintura tradicional y me inicié en la ingenua, tan linda, tan espontánea. Mucha gente me dice que el arte naif me va y creo que sí. Para mí, el arte naif es magia, es despertar ese niño que todos tenemos dentro y cuando se trabaja ese arte nadie te ordena nada, no tienes academicismos que te obliguen a tener perspectivas, sombras, unos lineamientos que te encadenan”, proclama.