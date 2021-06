Carmen Villalobos habla de "días complicados" de su esposo Sebastián Caicedo

La actriz colombiana Carmen Villalobos y su esposo, Sebastián Caicedo, están viviendo "momentos complicados" debido a que el coronavirus llegó a su hogar.

El actor colombiano se contagió de COVID-19 y ahí está su pareja para apoyarlo, según dio a conocer en las redes sociales. "Yo sé que vamos a salir adelante”, afirma la actriz colombiana.

“Ha tenido muchos escalofríos, le duele mucho el cuerpo... Es un hombre muy fuerte y para que Sebastián diga que le duele algo es porque de verdad es así”, comentó la protagonista de "Sin senos no hay paraíso".

La actriz que es la antagonista de la nueva telenovela de Telemundo 'Café con aroma de mujer" informó que su esposo se encuentra en aislamiento y cuidándose mucho con los medicamentos respectivos.

Tanto ella como su madre se hicieron las pruebas y dieron negativos.

"Son momentos complicados, pero yo sé que de la mano de Dios vamos a salir adelante como familia”, escribió con una fotografía con él.

Pero el actor de "Amores cruzados" contó que no sabe cómo se contagio: “No sé cómo fue, solo les puedo decir que no se descuiden un solo segundo, creemos que nos cuidamos y no es así”.

Carmen y Sebastián forman una de las parejas más estables del entretenimiento colombiano. Se casaron en 2019 luego de más de una década de noviazgo.