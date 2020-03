Caroline Aquino afirma aún no se ha hecho la prueba del coronavirus, pese a presentar síntomas leves

La comunicadora Caroline Aquino se encuentra en cuarentena desde la semana pasada luego que se informara que el infectólogo Héctor Balcácer dio positivo a la prueba de coronavirus, por lo que se dispararon las alarmas de diversos medios de comunicación, debido a que el especialista había visitado distintos espacios, entre esos “De extremo a extremo”, a quien Caroline entrevistó cinco veces.

En un video compartido en su cuenta de Instagram desde su hogar y con una mascarilla, la presentadora de televisión afirmó sentirse “bien” y siguiendo las recomendaciones de los especialistas. No obstante, no se ha hecho la prueba del COVID-19 debido a que ha presentado síntomas leves y entiende que otros tienen mayor prioridad de hacérsela.

“He presentado algunos síntomas como tos y dolor de cabeza hasta ahora leves. He estado tomándome la temperatura y he estado al pendiente de si presento otro síntoma grave si hacérmela. He tomado las medidas de higiene, usando la mascarilla y estoy aislada en mi casa”, expresó Aquino con voz pausada.

“Les exhorto a tomar medidas de higiene, que respetemos el toque de queda, practiquemos el distanciamiento social. De nosotros depende el día de mañana no ser parte de esos países con cifras alarmantes de crecimiento diario de contagio y muerte por el COVID-19”, manifestó la presentadora del Grupo Telemicro.

Caroline Aquino motivó a acatar las medidas como buenos ciudadanos “y vamos a demostrar que somos un país de fe y quedémonos en casa”, finalizó en su mensaje agradeciéndoles a las personas que han expresado preocupación por su salud.

Se recuerda que el viernes pasado el doctor Héctor Balcácer confirmó tener coronavirus. De inmediato, Caroline Aquino mostró preocupación y se puso en cuarentena.

“Comparto con ustedes la información de que me toca aislarme como medida preventiva a la espera de ver si puedo presentar algún síntoma”, y añadió “como bien expresó el ministro de salud pública los profesionales que tuvimos algún contacto cercano debemos usar mascarilla y aislarnos por 14 días a la espera con Dios de no presentar síntomas y cuidar nuestras familias”, escribió en ese momento.