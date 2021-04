$!Caroline Aquino y Clarissa Molina serán las presentadoras de Premios Soberano 2021

“Llegó el momento de abrir un nuevo ciclo y ellas son las idóneas. Me siento muy orgulloso. Todo el mundo sabe que soy fanático de la gente que se esfuerza y sobresale; creo que son mujeres talentosas que han demostrado que saben nadar en diferentes aguas -- es el momento preciso para que el público disfrute de sus talentos en el evento más esperado”, destacó Brea.

Sobre Caroline Aquino puntualizó: “La conozco desde antes de entrar en la comunicación, es un fuerte testimonio de que cuándo se quiere se puede, ha hecho camino al andar, ha construido una carrera con sus tropiezos y logros. La gente la quiere y se preguntaba ¿Por qué no Caroline?, y yo me hice esa misma pregunta. El tiempo de Dios es preciso, este es su momento, y me place mucho ser parte de eso”.