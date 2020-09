$!Casa de Teatro retoma su agenda tras varios meses cerrada por el Covid-19

Freddy Ginebra, fundador y gestor de Casa de Teatro anunció este martes la reapertura del centro cultural con un programa de actividades que se iniciará a las 9:00 p.m.

“Hoy retomamos nuestro camino y las puertas de Casa de Teatro se abren lentamente. No podemos permitirnos perder la alegría de vivir y con ese propósito ya cuelga una interesante y bella exposición de la artista venezolana Susan Kitchen que podrás visitar de lunes a viernes de 9: a.m. a 4:00 p.m y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.”, explicó Freddy Ginebra a Diario Libre a través de una carta.

Ginebra explicó que dos viernes al mes ofrecerán conciertos virtuales que serán transmitido a las 8:30 p.m. a través de la cuenta de Instragram. “Cada día por las redes tratamos de llegar a tu corazón y con historias de la Casa para refrescar tu memoria y mantener la esperanza”, indicó Freddy Ginebra.

“El primero de esos conciertos se realizará este viernes y será protagonizado por nuestro Pavel Núñez”, comentó el gestor cultural.

Casa de Teatro cerró sus puertas luego de la declaratoria de la pandemia provocada por el Covid-19. Desde es momento las luces de sus escenarios se apagaron y las salas de exposiciones se han mantenido cerradas.