$!Caso Odebrecht llega a la narrativa dominicana a través del libro “El fabricador de presidentes”

Enfoques sobre otros cuentos

El escritor Pedro Antonio Valdez expresó que “Nudos”, el primer relato con el que Stanley inicia su libro, pone de manifiesto tres niveles expresivos: el de la ficción, que al principio parece introducir al lector en el ámbito de la ciencia ficción; el del realismo social, desde el cual el personaje central se retoma a partir de la crítica a la pobreza, y el del apelativo, que contiene la interpretación directa de los hechos por parte del narrador.

Al finalizar su análisis literario, Valdez manifestó: “Porque esa fábrica de latrocinio y la damnificación, que Avelino Stanley narra en El fabricador de presidentes, continúa en manos de los propietarios de siempre, produciendo mediante la vieja corrupción las mismas víctimas de la miseria. Tan igualmente administrada en el presente está, en manos de funcionarios que ahora también son los millonarios de siempre”.

El autor Rafael García Romero se refirió al relato “La muerte del padre Jesús María”, que a su juicio tendrá una aceptación unánime por parte del público.

En este relato “La muerte del padre Jesús María”, de Avelino Stanley, "lo que cuenta y vale desde la primera línea es la idea de un escenario, la preparación, línea por línea de ese escenario y finalmente el trasmallo de palabras que usa el autor en su tejido narrativo para que el lector visualice de qué se trata ese escenario”, puntualizó García Romero.

Explicó que el escenario es una caravana política, un tráfico de vehículos con propaganda, bocinas y corifeos que promueven una candidatura presidencial; y que la barahúnda que se monta en el recorrido, los integrantes de la caravana que agitan sus banderas con alboroto por las calles de un pueblo”.

Asimismo, la narradora y periodista Emilia Pereyra hizo un enfoque del cuento “El tapón”, “una narración urbana, enmarcada en una gran ciudad de un país que no se nombra, pero que es indudablemente la República Dominicana, lo cual se puede constatar gracias a las descripciones del entorno y a las alusiones sobre los comportamientos individuales y sociales referidos por las voces narradoras”.

“Igualmente, el cuento 'El tapón' es una narración sobre la postmodernidad dominicana, del ahora vivido por un ciudadano adocenado e insatisfecho, que experimenta con desespero el trauma de verse en la exasperante prisión que le impone un tapón de más de dos horas, el congestionamiento de tránsito que no le permite avanzar y que se cuenta a través de dos voces: la del narrador omnisciente y la del propio Manuel, quien revela sus traumas, recorridos vitales y visiones de la vida y de sí mismo de manera descarnada”, afirmó.

Además, Pereyra agregó: “Acierta Avelino Stanley al ofrecer a sus lectores una especie de radiografía del estado de la sociedad contemporánea y de determinados tipos humanos, que como Manuel, nacionalista y atormentado, viven en nuestra isla caribeña perpetuando comportamientos censurables que lastiman y atrasan a la colectividad, pero que en algunos momentos dan paso a la esperanza”.

Respecto al cuento “El monumento” el periodista Vianco Martínez escribió que tiene como personaje central a Gregorio Urbano Gilbert y que Stanley, en un interesante ejercicio de imaginación literaria lo pone a dialogar con el general Augusto César Sandino bajo el embrujo de aquellas montañas sublevadas de Las Segovias que, vestidas de neblina, sirvieron de escenario a la lucha contra el invasor en Nicaragua y que a partir de esa gesta se convirtieron en historia.

“'El monumento', el cuento en el que Avelino concentró gran parte de la poética del nuevo libro, es una apelación patriótica que rinde homenaje a Gilbert y a Sandino, y de paso enaltece la lucha de República Dominicana y Nicaragua, dos países que, a través de su historia, han demostrado preferir morir de pie antes que vivir de rodillas”, expresó.

También Martínez dijo que Avelino Stanley reinventó a Gilbert y reinventó a Sandino, “y a ambos les construyó una historia para sembrarla en el corazón de este tiempo”.

Igualmente, la historiadora Reina Rosario destacó los valores del cuento “El monumento” con el cual el autor de la galardonada novela “Tiempo muerto” le rinde homenaje a Gilbert y recordó que el autor ha encontrado temas en la historia dominicana para desarrollar su narrativa.

En tanto, el narrador Luis R. Santos manifestó que el cuento titulado “La chichigua verde” se refiere a una metáfora de la sociedad dominicana

“La chichigua es una metáfora de la sociedad dominicana. Y el personaje central, Juan Pérez, simboliza el hombre común, el pueblo. La chichigua tenía un largo tiempo arrumbada, y la cola de esa chichigua estaba pisada por tres pesadas cruces: una roja, una blanca y una morada. Esas cruces le causaron un grave daño a la cola de la chichigua, lo que se deduce que fue un daño a la sociedad”, expresó.

Dijo que este cuento de Stanley es una crítica aguda, directa, a los que han ejercido el poder político en la sociedad dominicana y que con esta obra el autor reafirma el compromiso del tema social con la literatura.

De su lado, el narrador Jesús Paniagua habló del cuento “La carretera”, que narra la historia de una persona que está muerta sobre el pavimento, pero los lectores se dan cuenta de ello solo a través de los curiosos que se van acercando a la vía.

“La obra narra la historia de un aspirante a pelotero, oriundo de un batey, que teniendo todas las condiciones no pudo alcanzar su éxito, no lo pudieron firmar porque no tenía acta de nacimiento. Además del contenido social y la denuncia, Avelino Stanley muestra un magnífico dominio de las técnicas del cuento y de la construcción de los personajes. Solo al final uno se da cuenta de que la voz que cuenta la historia es la carretera misma. Es un cuento encantador”, afirmó.