$!Categoría de Mejor álbum de merengue/bachata se queda en el Latin Grammy

Aunque Diario Libre intentó en vano obtener la confirmación a través del departamento de comunicación de la Academia Latina de la Grabación, la categoría a Mejor álbum de merengue/bachata no fue eliminada de los premios Latin Grammy, cuya gala está prevista para final de año en Las Vegas. Pero según de acuerdo con los datos suministrados a Diario Libre la música dominicana estará presente en la gala.

En mayo pasado trascendió que la bachata y el merengue, dos géneros declarados por la a Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) quedaría eliminado de la importante premiación porque hasta la fecha en que se reveló la información, la cantidad de producciones no alcanzaba a 25, el número “mágico” para que fueran ponderadas para la edición de este año.

La reacción de figuras claves de la música en el país no se hizo esperar. Entre otros, abordaron el tema Milly Quezada, Miriam Cruz, José Peña Suazo, Manuel Tejada, José Antonio Rodríguez, Ramón Orlando, Rafa Rosario y Kinito Méndez, entre otros hablaron del tema. Unos pidieron tregua para que los artistas dominicanos enviaran sus propuestas, mientras que otros solicitaron una modificación en los reglamentos de la Academia Latina de la Grabación.

En declaraciones ofrecidas a reporteros de este periódico, el maestro Ramón Orlando reaccionó con sorpresa ante el anuncio. “Yo estoy sorprendido de que vayan a sacarlo definitivamente. Este ha sido el peor año para que ellos tomen esa decisión porque yo mismo estaba grabando un disco, pero al detenerse todo no he podido continuar y así deben estar muchos. Ellos no deberían hacer ese premio así...eso no está bien, debería darnos una oportunidad. Como es posible que vayan a sacar la mejor música del mundo del Latin Grammy para siempre. Nadie ha podido hacer nada, que pena que ellos están con eso. Eso es una injusticia porque este no ha sido un año normal. No lo veo bien, ojalá y que esa idea no prospere”, reflexionó Orlando en esa ocasión.

Ganadora de Latin Grammy, la reina del merengue Milly Quezada pidió un chance a la organización. “Por qué no darnos tregua ante la pandemia?. Y así como hizo como la NBA y las Olimpíadas además de otros eventos masivos en posponer hasta nuevo aviso; por qué no posponen el requisito y mientras tanto crear conciencia en la industria sobre el compromiso de producir 25 CD’s de calidad al año para sostener el renglón bachata/merengue en los Latin Grammy”, comentó al momento de invitar a sus colegas a hacer lo posible para inscribir sus discos.

Más de lo que se esperaba

Se armó un gran movimiento para motivar a merengueros y bachateros, lo que también trascendió fuera del territorio dominicano. La fecha límite para el registro era el 21 de mayo, un plazo fatal para muchos por el tema de la cuarentena provocada por la pandemia del COVID-19.

Además de los artistas, casas discográficas que promueven a los exponentes también hicieron lo suyo, así como intérpretes extranjeros que han acogido al merengue y a la bachata.

Los reglamentos de la Academia Latina de la Grabación, entidad que organiza el galardón, que este año celebra sus 21 años de creación, impiden la divulgación de los títulos que fueron acogidos, pero los datos que maneja Diario Libre establecen que pasan de 40 las producciones inscritas.

De la lista de artistas que apuraron el paso para reunir los temas y completar un disco, figuran españoles, colombianos y puertorriqueños, entre otros.

Ahora serán los miembros de la Academia Latina de la Grabación los que decidirán cuales trabajos discográficos pasarán a la segunda ronda, y los que pudieran ser tomados en cuenta para una nominación en la categoría de Mejor álbum de merengue/bachata.

En la lista de los que enviaron sus discos al Latin Grammy, figuran Gabriel, Manny Cruz y Rhoden Santos, Eddy Herrera, entre otros.