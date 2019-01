Celebración del “Día del artista plástico” encuentra al sector con poco apoyo

Realidad de los artistas

Aspiraciones

Los miembros del CODAV que imparten docencia en la Escuela Nacional de Bellas Artes reciben un salario muy precario por sus servicios, que oscila entre RD$10,000 o RD$15,000.00 pesos mensuales.

Javier aspira a que los maestros formen parte del Ministerio de Educación y no del Ministerio de Cultura. “Están tratando de que nos lleven al Ministerio de Educación de donde no debimos salir. Como maestros tendríamos un mejor retiro, así como disfrutar de seguro médico con el que no contamos”, dice el artista cuyo preiodo directivo terminará en febrero.

Avanzó que en esa dirección ha encaminado gestiones, pero aún no se materializa.