Celinés Toribio y su mensaje a las mujeres: "Cuenten sus bendiciones"

A Celinés Toribio le dieron una noticia devastadora. Luego de múltiples tratamientos de fertilización a los que acudió tras previamente congelar sus óvulos, el veredicto es que no podrá tener hijos.

Aunque la conocida presentadora dominicana lloró con las palabras de su médico, aprovechó para darle un consejo a las mujeres que están pasando por su misma situación: "Cuenten sus bendiciones".

"Lloré en el consultorio (...) y me gustó tanto lo que dijo este doctor: ‘¿por qué no nos enfocamos en contar nuestras bendiciones? Yo acabo de atender una paciente ahora que tiene cáncer en los ovarios y tiene un hijo. Yo te puedo asegurar que ella estaba dispuesta a que su destino fuera otro. Entonces, enfoquémonos en contar nuestras bendiciones’, me dijo”, narró Toribio en un video colgado en su cuenta de Instagram de casi 7 minutos.

“No me llores aquí porque no puedes ser mamá. Vive tu vida, tienes una vida muy saludable, feliz, cuenta tus bendiciones... Sal a vivir tu vida y a disfrutar”, continuó la actriz relatando las palabras del ginecólogo.

Toribio agradeció todos los mensajes de apoyo y alrededor de 2 mil comentarios en el video. “GRACIAS! GRACIAS! Definitivamente tengo un #Celination lleno de mujeres inteligentes y buenas. Las leo y les agradezco mucho. Seguimos positiva y con más fe en todo”, escribió.

El duro proceso para convertirse en madre

Debido a su situación de infertilidad, exhortó a las mujeres de 20 y 30 años a congelar sus óvulos.

"Por favor, congelen sus óvulos. Nadie me aconsejó [eso] cuando yo tenía 20 años", dijo.

Cita People en Español que luego de tres años soltera y casi dos con su nueva pareja, Toribio intentó nuevamente buscar la posibilidad de concebir, pero tras tres tratamientos de in-vitro fallidos y un tratamiento de premenopausia que alteró su sistema hormonal causándole aumento de peso, los doctores le confirmaron que no podrá ser mamá.

"Volví a hacerme exámenes, tengo un pequeño fibroma en el útero. No es ese el problema. Es la edad, la calidad de los óvulos y no te toca. Si me hago otro in-vitro otra vez, me dicen, 'tienes más chance jugando a la lotería o cualquier doctor que te tome el dinero estará tomando un regalo, vas a estar botando tu dinero. ¿Qué tal una donante [de óvulos]? 'Corres el riesgo que no se te pegue en el útero”, narró en el video mientras iba manejando en la ciudad de Miami al salir de la consulta.

“Lo que iba a llorar, yo ya lo lloré y también lo sufrí cuando me hice los in-vitros fallidos", abundó.

Asimismo, ella no descarta la posibilidad de adoptar a un pequeño en un futuro cercano.

Muchos de sus seguidores le instaron a mantener la fe.

La presentadora dominicana anunció en el 2017 su separación de Giancarlo Chersich, con quien estuvo casada desde el 2009. Actualmente tiene una relación con un galán serbio a quien denomina "Mister Big".