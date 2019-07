$!Centro Cultural Narciso González realizó un espectacular cierre de año escolar

Con un derroche de colorido y a ritmo de danza, canto y actuación, la Escuela de Bellas Artes del Centro Cultural Narciso González (CCNG), celebró un espectáculo, en el Teatro Monina Solá, con motivo del cierre del año escolar 2018-2019.

En esta actividad, los estudiantes hicieron una presentación de todas las disciplinas que forman parte del pensum escolar, en la cual mostraron sus destrezas adquiridas durante todo un año, en las áreas de teatro, canto, guitarra, danza moderna y ballet folklórico.

En las palabras de apertura Basilio Nova, director general del CCNG dijo: “En esta institución se siembra, se incentiva y se desarrolla la creación de nuevos talentos en todas las disciplinas del arte, teatro, música, danza, pintura, no estamos formando para que todos sean artistas, con que salga uno solo creo que estamos ganando mucho”.

Por su parte Lucery Reynoso, subdirectora del CCNG, expresó su satisfacción de que por medio de este programa de clases están naciendo nuevos artistas “que bueno que a los jóvenes se le está dando esta oportunidad de que a través del arte y la cultura ellos puedan descubrir sus talentos y si en el mañana no quieren ser artistas pues serán hombres y mujeres de bien porque el arte y la cultura va haciendo ese trabajo”, refirió.

En este acto dirigido por la coordinadora docente del CCNG, Maribel Gómez, los jóvenes presentaron un programa variado en donde mostraron sus talentos adquiridos: en canto, el coro dirigido por la profesora Belkis Hernández, con las canciones Si Cantamos, Para Cuidar El Planeta, No a La Violencia, Oh Happy Day; la guitarra a cargo del profesor Jonás Valenzuela, con el Himno a La Alegría, El Titanic, Stand By Me, Compadre Pedro Juan; en teatro dirigido por el profesora Ruth Emeterio, los estudiantes escenificaron una actuación en la cual hicieron un llamado a la no violencia y en danza, a cargo de los profesores Luis Tejada y Víctor David Martínez, bailaron a ritmo del folkclore, rock and roll y del reguetón.

El Centro Cultural Narciso González, dependencia del Ministerio de Cultura, desde su creación, se ha dedicado al desarrollo del arte y la cultura en todas sus manifestaciones, beneficiando con sus proyectos a niños, jóvenes y adultos de la parte alta de la capital