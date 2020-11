$!Certamen Miss Mundo Latino RD 2020 corona a sus reinas

El señor Mateo agradeció la presencia de destacados diseñadores Joe Alarcón y Eddy Rambaldy, así como a todos los patrocinadores que confiaron en el certamen, a su vez explicó que las ganadoras vestirán a manos de Alarcón durante toda la estadía en el concurso internacional.

Queen’s Academy RD cuenta con una vasta experiencia en la creación y desarrollo de concursos como Pasarela RD, Miss Teen RD, Miss Teen World, y su más reciente producto los Premios Fashion Top Models RD, donde se reconoció la trayectoria de las modelos dominicanas en pasarelas nacionales como internacionales.

El Miss Mundo Latino RD 2020 llegó gracias al apoyo de Grand Bávaro Princess, Absolute New York RD, Absolute New York USA, Nicka k New York USA, Dr. Wanderlust, Premios Fashion Top Models RD, Queen’s Makeup Academy RD y Nash Academy RD.