Un Café Teatro con el alma de Enrique Chao

SANTO DOMINGO. La carrera de Raeldo López nació en los talleres del dramaturgo Enrique Chao. Su mentor le abrió las puertas al mundo del teatro, del que dice no saldría jamás. Ahora, el actor, productor y locutor, con los planes de seguir expendiendo su madurez profesional, abrió un nuevo espacio cultural en el tercer nivel del centro comercial Ágora Mall en memoria del reconocido teatrista dominicano Enrique Chao (1955-2015). “Chao Café Teatro” recrea el clásico modelo de disfrute escénico, recital o de cualquier otra actividad, acompañado de tragos y tapas, así como de un toque de buena música.

Para el arte y la cultura

Sueño hecho realidad

En una conversación con TL, López refirió que su primera visita al teatro fue a los 17 años. Mientras que, con su padre, que es médico, conoció una cabina de radio. “Mi padre tenía un programa de medicina, así que empecé a buscarle el interés a eso de la comunicación”. Pero su vida cambió con Enrique Chao, su padre artístico: “Conocí por casualidad a Enrique al visitar Casa de Teatro. Me le acerqué y me invitó a su taller de teatro. Desde ahí comencé a darme cuenta de que el teatro era lo mío”. Luego aparecieron otras oportunidades y su primera película fue “Cristiano de la Secreta” (2009).

Por tal razón, el nuevo rincón que abrió con sus años de trabajo es tan especial.

Él relata: “Hace unos cinco años atrás inicié una formación autodidacta. Fui aprendiendo de finanzas, negocios, actuación y locución, en fin, de lo que a mí me gustaba, y me di cuenta de que un negocio que funciona es el que su gestor logra fusionar con las cosas que en verdad mueven su corazón. Y dije: “A mí lo que me gusta es el teatro, entonces haré del teatro un negocio”.

Comenta que él y su equipo decidieron hacer un café-teatro, un lugar cultural que opere todos los días y que funcione comercial y artísticamente. “Entre un grupo de actores comentábamos la necesidad de tener un rincón para nosotros. Al final emprendí yo el viaje”, sostiene el artista.

Raeldo López está confiado en que va a funcionar. “Lo hemos hecho con mucho cariño y amor homenajeando a Enrique Chao y sobre todo a la escena cultural de República Dominicana”, dijo.

Sabemos que cuando se inicia un proyecto, los resultados toman un tiempo en verse, pero Raeldo López aclara que no está haciendo esto por dinero, más bien lo hace por la rentabilidad y por el significado que tiene su amor por este arte. “Para llegar aquí pasamos por distintos procesos, muchos nos dijeron ‘no’, pero lo logramos”, confiesa.

En una proyección futura, Raeldo López nos comentó lo siguiente: “Logramos el sí de esta importante plaza. Nosotros no estamos creando un lugar, sino un concepto cultural. Inmediatamente este centro funcione y sea operativamente estable, vamos a seguir desarrollando más lugares en otras ciudades”.

El productor precisó que luego continuarán con “Relatos borrachos”, “A qué sabe la luna”, un acústico con Eddy Herrera el 17 y 31 de octubre, y pretenden que las tardes del fin de semana sean para el teatro familiar. “Mis proyectos se parecen mucho a mí”, concluye.

Este epicentro cultural debe incluirse en tu próxima visita a Ágora Mall.