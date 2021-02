$!Chavón; la Escuela de Diseño al ritmo de los tiempos

Un alcance de conocimientos sin límites

La pandemia ha dejado bien claro que el mundo es pequeño, que el conocimiento es grande y todos estamos a un click de distancia, lo cual aventaja a entidades de visión universal como Chavón, porque esta modalidad permite contar con profesores internacionales a los que quizá presencialmente les era imposible dar una docencia en República Dominicana y con las nuevas herramientas digitales de la enseñanza, la distancia física no figura como una limitante. Como ejemplo, Elías Roedán menciona que en el departamento de ilustración cuentan con dos docentes internacionales; en el de diseño de interiores tres, que antes ameritaban una logística que ya no es necesaria. En el caso de la facultad de cine el 95% de los profesores es internacional desde antes de la crisis sanitaria, por lo que no han tenido cambios al respecto.