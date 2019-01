$!Cheddy García ya no estará en Bien de Bien

El productor y presentador de televisión Luis Manuel Aguiló informó que la humorista Cheddy García ya no lo estará acompañando en “Bien de Bien”, programa que, desde hace cinco años, realiza los domingos a las 8:00 de la noche, por Teleantillas, canal 2.

Aguiló destacó que la salida de García se produce en los mejores términos y que los lazos de amistad perdurarán por encima de los compromisos profesionales que ambos compartieron durante los cinco años que permaneció la popular humorista en la producción televisiva.

La mañana de este sábado Cheddy García posteó en su cuenta de Instagram: “Es simple. Nos encontramos un día, libramos algunas batallas juntos, yo expreso poco es cierto, pero quiero de verdad. Gracias @luismanuelaguilo por cada minuto de risa que me has dado, sobre todo por confiar. Siempre estaré aquí para ti INCONDICIONAL, porque desde ese día que me viste en el teatro Las Máscaras, no paraste nunca de abrirme puertas. Te quiero!”.

De su lado, Aguiló escribió en su cuenta de la misma red: “Admirada @cheddygarcia por la oportunidad de disfrutar de tu talento, tu alegría y creatividad sin par en nuestro espacio @biendbien. Mi admiración y respeto para ti por siempre. Estoy seguro que nos faltan muchas más risas por compartir. Reiterándote mi apoyo y amistad, todo lo mejor para ti siempre! Te quiero mucho”.