Chelsy Bautista: entre su reality show, el cine y la música urbana

Sobre si se cree un referente de la juventud, ella respondió lo siguiente: “Yo pienso que podría ser referente de la juventud, porque llevo mucho tiempo trabajando en los medios, la gente me vio crecer y los que lo hicieron junto a mí me ven como ejemplo”, señaló convencida.

Sobre el reality dijo: “Estoy súper emocionada, yo tenía mucho tiempo sin estar en la televisión, tengo un tiempo dedicada a desarrollar contenido para las redes sociales. Desde los 10 años no hacía TV, estoy feliz de que mi regreso fuera con este proyecto tan bonito que es mi vida, y precisamente siento que es muy acogedor porque siento que en la actualidad no se le da mucha cabida al talento joven, de poca edad como yo, sin una trayectoria tan larga, pero con muchas cosas que enseñar. Aquí la gente verá mi día a día, cómo soy en realidad. Creo que se está haciendo un trabajo muy bonito para que la gente se lo disfrute”, aseguró emocionada.

Influencer

Cantante de música urbana

Aunque se confesó amante del género urbano, estimó que las letras de muchos de los artistas deben ser mejoradas. “Lamentablemente nosotros somos parte de una sociedad que está en pro de lo negativo, y digo esto, porque a la música que se hace con letras limpias, no se le apoya. Muchos de los artistas hacen lo que les genera dinero”, se lamentó.

“Yo estoy trabajando en un proyecto de música urbana, me agrada mucho este proyecto que aún no ha salido, me verán como cantante y compositora, no me limito en cuanto sea arte”, afirmó Bautista.