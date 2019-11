Chespirito, a un lustro de su fallecimiento

View this post on Instagram

Roberto Gómez Bolaños, Chespirito o El Chavo, fue un comediante mexicano reconocido a nivel mundial por su polifacético personaje El Chavo del Ocho. Este actor y comediante se ausentó de este mundo hace cinco años, dejando un legado de humor en los hogares de Latinoamérica. A pesar de su partida en el 2014, sus proyectos televisivos siguen generando audiencia, cumpliendo así con el pensar de El Chavo de Ocho de que la gente "necesita divertirse tanto como necesita respirar". ¿Recuerdas al icónico Chapulín Colorado? #DL #DiarioLibre #Revista #Chespirito #actor