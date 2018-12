$!Chévere Nights se transmitirá los sábados y domingos

“Agradezco a todo el elenco y todo el equipo de producción que ha trabajado en el programa, “Chévere Nights” se ha vuelto nuestro espejo, este proyecto se convirtió en el sentir del dominicano”, le expresó “La Diva” Milagros Germán a Mariasela Álvarez en su programa Esta Noche Mariasela anoche por Color Visión, donde la destacada comunicadora le hizo un homenaje por los 15 años en el aire de Chévere Nights en compañía de todo el elenco.

En la entrevista, que se dividió en dos partes, una a Germán y otra a todo el equipo del programa en el segmento El Bar, Milagros dijo que Chévere Nights volverá los sábados y domingos de 9:00 p.m. a 11:00 p.m.

Milagros Germán, Luis José Germán, José Guillermo Cortines, Irving Alberti y Kenny Grullón estuvieron compartiendo sus experiencias y algunas anécdotas cómicas de su permanencia en el programa.

La productora del programa que se ha emitido de lunes a viernes a las 10:00 p.m. por Telesistema 11, reveló que hizo un compromiso diario en la televisión nacional. “Estamos en la televisión de todos los hogares todos los días. Para mí Chévere Nights ha sido mi salida de todas las noches, mi vida social”, afirmó Germán.

Sobre la pérdida de programas locales en la televisión nacional, Irving Alberti expresó que “se pierde un medio de comunicación independiente en un país donde se está monopolizando todo, donde hay tres dueños de todos los canales, dos dueños de todos los periódicos y tres dueños de todas las emisoras; entonces, cuando tu quitas de la televisión diaria una expresión independiente es cada vez amarrando al pueblo”.

Artistas como Eddy Herrera, Manny Cruz, Héctor Aníbal y Martha Heredia, le agradecieron a Milagros Germán por todo el apoyo a sus carreras.

Milagros aprovechó para decirle a Martha, la ganadora del Latin American Idol, que la quiere y la respeta: “Ella me pidió perdón y me dijo que se había perdonado a sí misma. Yo te perdoné hace rato. Cuentas con mi cariño, mi apoyo y si me necesitas estoy siempre para ti al igual que todo el equipo de Chévere Nights”.

Milagros Germán dejó claro cuando fue abordada en un encuentro con la prensa para dar detalles de la película “Qué León” que su programa Chévere Nights volverá en enero.