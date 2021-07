$!Cinco experiencias gastronómicas para vivir con papá

El Día de los Padres está a la vuelta de la esquina. Y como a veces encontrar qué obsequiar a un hombre no es tarea fácil, hay muchos que a estas alturas todavía no tienen regalo. Ya te hemos compartido opciones para papás tecnológicos, para los amantes de la moda, del fitness y hasta para los padres gourmet. Pero en caso de que el tuyo no se identifique con ninguna de las anteriores, te traemos otra alternativa con la que no fallarás: llevarlo a vivir una experiencia gastronómica acorde a sus gustos. Así sea que le encanten las cervezas o prefiera disfrutar de buena comida criolla, hay opciones para todos los gustos aquí en la capital.