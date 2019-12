Cindy Sosa, finalista de DGT: “este acto es más demandante a nivel de adrenalina, es más físico y técnico”

A pesar de tener años dedicada a esta disciplina artística, siendo parte de los eventos más importantes de este país, es la primera vez que siente que es reconocida en las calles, algo que le llena de satisfacción. “He ido a centros comerciales y la gente me reconoce, entonces es gratificante ver como la gente recibe lo que a uno le da algo de miedo, al arriesgarse a hacer algo diferente y ver la forma en qué la gente lo recibe con tanto cariño se siente bien”, dijo emocionada.

“Yo traigo un mensaje. Este acto es más demandante a nivel de adrenalina, a nivel físico y es más técnico, por eso es el más exigente de todos los actos que he presentado”, aseguró.

Cuando la experiencia y la pasión se unen en pro de una disciplina el resultado no puede ser menos que sobresaliente, Cindy Sosa es un vivo ejemplo de ello. La dama es una de la semifinalistas de Dominicana’s Got Talent donde ha sobresalido con su danza aérea y el uso adecuado de elementos artísticos.

Lo que quiere que la gente vea en su acto

“Yo quiero que la gente perciba de mi acto que todo lo que tu persigas con esfuerzo, con cariño y con amor tu lo consigues, eso yo quiero que perciban, la fuerza, la delicadeza, pero también el riesgo”, estimó sobre el mensaje que desea enviar con su presentación.

La bailarina quiere seguir aportando a la danza del país desde la República Dominicana. “Pienso que como profesional el lugar que me corresponde estar es aquí. A mi me gusta estar aquí, he vivido fuera, pero entiendo que aquí hacen falta dominicanos que trabajen por su país”, dijo con seguridad.