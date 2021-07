$!Arte, poesía y rock amenizan este fin de semana

Cine Europa en el Centro León

Para los amantes del buen cine, el Centro León de Santiago retomó su ciclo de películas. Al aire libre y preservando las medidas sanitarias, en el Patio Caribeño se presenta el “Cine Europa”, en en coordinación con la Unión Europea. Hasta este sábado 24 de julio podrán apreciarse los títulos Fire Will Come, The Audition, The Father y Winter Flies. Las proyecciones bajo las estrellas son gratuitas, previo registro individual a través del portal centroleon.org.do. El sábado puedes ver The Father a las 5:00 p. m. y Winter Flies a las 7:30 p.m.

Av. 27 de Febrero 146, Santiago.