$!Circula el libro “Teatro”, de Koldo Campos Sagaseta

Las principales obras de teatro del dramaturgo vasco-dominicano Koldo Campos Sagaseta circularán en formato de libro a partir de este miércoles 16 de diciembre de este año.

El volumen está prologado por Irene Campos Fernández, hija del autor.

Se trata de “Teatro”, publicado por la Editorial Galipote, que contiene piezas emblemáticas de Koldo Campos, como la galardonada comedia “¡Hágase la mujer!”, “La verdadera historia del descubri... miento de América” (donde un indio taíno descubre a España y la conquista) y “La dama de las camelias... parte atrás”. Los dilatados recorridos por los escenarios del mundo de estas tres obras, son detallados en la publicación.

El tomo reseña opiniones de reconocidos teatristas sobre la obra de Campos Sagaseta quien se nacionalizó dominicano y vivió muchos años en Santo Domingo, y actualmente reside en el País Vasco, España.

Sobre la obra dramática de Koldo apunta el director y actor Manuel Chapuseaux lo siguiente: “Koldo no escribe buscando reconocimientos. Escribe buscando pleitos, y lo hace con tanta calidad y belleza, que a veces hasta los encuentra. Me honro en considerarme su amigo, pero más que nada me honro en ser su consuetudinario lector”.

Reynaldo Disla, dramaturgo y director, señala varias características del teatro de Campos Sagaseta cuando expresa: “El teatro de Koldo Campos Sagaseta expande un humor reflexivo y al verlo o al leerlo uno no puede prescindir de la sonrisa. Teatro que invita a juzgar las ideologías opresoras y los roles sociales en paisajes de injusticia. Piezas que convidan a razonar lo que se disfruta [...]. Un teatro rico en recursos de expresión y excelente uso del idioma, un modelo de pieza breve; es comedia o farsa vital, crítica, satírica, jocosa y participativa”.

El libro contiene, también, piezas muy ingeniosas que recrean algunos personajes de relatos infantiles, englobados en varias piezas breves y bajo el título “Los cuentos que nunca nos contaron”.

En este texto uno de los famosos tres cerditos, por ejemplo, se sumerge en las olas mortales de un crédito bancario; la madrasta de Blancanieves recurre a untaduras, lujosos vestuarios y complicadas cirugías para embellecerse, orientada por su espejo mágico gay; y la historia de Cenicienta, centrada en detectives que investigan diversos crímenes y homicidios que acontecen en narraciones clásicas infantiles.

Se incluye en la edición el monólogo “El aplaudidor”, la farsa “Sonata para un pianista” y un conjunto de cinco cuadros escénicos con diversas temáticas, tales como emigración, machismo, violencia policial y medios de comunicación, hilvanadas por un canillita y su pregón “¡Extra! ¡Extra!” que da título y unifica a las piezas.