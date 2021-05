Circula video del allanamiento al negocio de Correa; humorista niega haber violado protocolos

Un video que se ha vuelto viral este martes muestra el momento en que los miembros de la Policía Nacional allanaron el negocio del humorista Aquiles Correa ubicado en un sector del Distrito Nacional y procedieron a retirar a las personas que se encontraban en el interior del centro de diversión el pasado fin de semana.

El humorista alegó que no violentó el toque de queda y que estaban cerrando al momento de los agentes llegar.

De acuerdo con el video publicado por el medio CDN 37, el también actor dijo que no había necesidad de que se le abriera la puerta y reclamó que eran las 9:20 de la noche.

El jefe de la patrulla le reprochó que el negocio estaba lleno, a lo que este le respondió: “Mentiras, el negocio no estaba lleno”.

“No es verdad, es mentira que el negocio estaba lleno de gente”, respondió en varias ocasiones.

Según fuentes, la Policía no se llevó a nadie preso, ni se levantó acta de multa. “Su negocio sigue operando respetando las normas”, dijo la fuente a Diario Libre.

El humorista se quejó en las redes sociales

El domingo, el humorista explotó en las redes sociales. “Qué sienten cuando ven a los agentes de la @policiard? Yo era de los sentía seguridad, hoy sentí en carne propia la mentira de sus malos agentes. Conmigo no cuenten. #PasenBuenas”, posteó Correa.

El panelista radial dijo que su indignación fue tanta que estuvo a punto de fracasar y aseguró que dejó de creer en la institución del orden.

“¿Si son tan eficientes, cómo hay tantos teteos? @PoliciaRD solo atacan a los pendejos que cumplimos. A las 9:09 de camiones y camionetas. Yo cerrado. Se están pasando”, agregó.

Aseguró que los policías “reciben dinero de negocios para que sigan operando en el horario de toque de queda”. “A mí no me interesa seguir fuera de horario, no tengo para dar”, dijo.

Correa denunció que hay muchos “delincuentes con uniformes. Hoy conocí varios”.

“Siempre he sido un defensor de la @PoliciaRD, pero cuánto daño hacen los malos que tienen. Les aviso: perdieron un defensor hoy. No seré enemigo, no soy chantajista, pero que los defienda otro”, agregó el también actor.