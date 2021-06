$!Circulará el libro La mujer china: del dolor a la esperanza, de la historiadora Mu-Kien Sang Ben

Será puesto a circular próximamente el libro La mujer china: del dolor a la esperanza, de la reputada historiadora y educadora Mu-Kien Adriana Sang Ben.

La obra, publicada por el Archivo General de la Nación, será presentada por la vía digital el 29 de junio, a las 7:00 de la noche, en un acto que se transmitirá por el canal en Youtube del AGN, AGNRD.

En las primeras páginas de la obra, Sang Ben expone los motivos que tuvo para escribir la obra y relata interesantes aspectos de su historia familiar.

“Nací en el seno de una familia mixta. hija de padre chino, Chan Jou Miguel Sang, que zarpó desde el sur de China, procedente de Guangzhou y llegó a la República Dominicana en 1936, y de madre domínico china, Ana Dionisia Ben Rodríguez, que nació en la ciudad de San Francisco de Macorís. De este matrimonio nacieron 9 hijos. Una gran tropa familiar, que, 84 años después se ha multiplicado gracias a las parejas, sus descendientes y nuestros nietos”, dice.

Explica que en el ensayo trata el tema de la exclusión y marginalidad de la mujer china, que se inició en la antigüedad y prosiguió hasta muy entrado el siglo xx y que las primeras mujeres que zarparon y cruzaron el mar para llegar a América, y en particular al Caribe, llevaban sobre sus hombros el lastre de una historia de obediencia, exclusión, sometimiento y marginalidad, lo cual se refleja en los primeros migrantes, especialmente durante el siglo xix y mediados del siglo xx.

“La mujer china: del dolor a la esperanza no es solo el producto de un interés individual, sino que forma parte de una línea de investigación que estoy desarrollando desde hace un tiempo, y que ya tiene varios productos, que se resumen en un conjunto de obras en las que estoy trabajando y que algunas verán la luz muy pronto”, argumenta.

El libro, rico en datos y en planteamientos de corte intimista, se divide en dos partes. La primera consta de dos capítulos, y la segunda de tres. El primer capítulo se titula “¿Por qué esa cruel exclusión y sometimiento? Apuntes para comprender su base filosófica y cultural», y se refiere a las raíces filosóficas que han justificado la situación de las mujeres chinas desde el inicio de la historia de su país hasta la actualidad.

El segundo capítulo, «El largo y abrupto camino hacia la libertad», contiene un recuento histórico sobre el proceso de emancipación de la mujer, iniciado con el triunfo de la Revolución China y el ascenso de Mao Zedong al poder. La autora reflexiona sobre las demandas, todavía muy minoritarias de las mujeres chinas del siglo XXI.

En el tercer capítulo, titulado «Las novelas desnudan a la mujer china», se presentan los dramas y el dolor de las mujeres chinas, a través de sugestivas obras, como las de Pearl S. Buck, Viento del este, viento del oeste, y dos novelas de Lisa See: El jardín de las peonías y El abanico de seda.

El cuarto capítulo, «La ruptura con un pasado. Voces desde la novela», está basado en otras novelas. Una de Lisa See, y Dos chicas de Shanghai y la primera novela de Amy Tan, El Club de la Buena Estrella.

En el quinto capítulo, «Desde la profundidad de mi alma», Sang Ben expone las raíces de la marginación de la mujer china y hace una auto confesión sobre mi propia vida.

“Muchos episodios de mis recuerdos de infancia y adolescencia los he visto reflejados en estas páginas. El hecho de profundizar no solo en la historia de China, sino en los basamentos filosóficos que la han mantenido cohesionada durante tantos siglos, me ha permitido abrir mi universo y, sobre todo, entender y comprender que no puede analizarse la migración china con los simples datos que te ofrecen los rastros a través de documentos. Se impone una mirada desde perspectivas distintas, más allá de nuestra visión occidental meramente fáctica”, expresa.