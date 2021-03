$!Clari Peguero apuesta a la escritura de corte erótico

Clari Peguero no cree en la suerte, cree en el trabajo arduo como la mejor herramienta para sobresalir y saltar las barreras que la vida impone. Así lo ha demostrado con tan solo 22 años, ya que de ser una madre soltera en apuros, se ha dedicado a la escritura.

El pasado año publicó su primer libro, “Crónicas de una Ninfómana”, que se encuentra en Amazon y figura en las listas de recomendaciones de lectura y ha dado mucho de que hablar por su contenido erótico y explícito, que rompe tabúes sociales sobre estos temas.

Este libro sorprendió a más de uno, ya que esta chica hasta entonces tímida, no tuvo tapujos a la hora de escribir.

“De niña siempre me gustó la escritura, escribía poemas, canciones y me identificaba con materias como literatura. Por eso me aventuré a contar estas historias... uno escucha tantas cosas que se pierden si no las materializas en un libro, y eso es “Crónicas de una Ninfómana”, un libro abierto de hechos reales que si los lees, a más de una le ha pasado”, dijo Clari.

Con la creación de su empresa que comercializa y crea estrategias digitales para decenas de artistas y personalidades del medio dominicano y latino, Clari Peguero se diversifica, empoderándose y a su marca con distintos alcances que demuestra que los límites solo están en la mente.

“Estoy además terminado de escribir y casi publicando un segundo libro sobre mi vida personal, que cuenta básicamente los procesos y caminos que tomé para llegar hasta donde estoy hoy”, concluyó Peguero.

Clari trata de mostrarse en sus redes sociales desde lo real, con sus “marcas de vida” a la vista, porque parte de lo que promueve tanto en sus negocios como en sus escritos es la proyección de lo real, de aquello que le compone y que le ha enseñado a ser lo que es hoy. “Es que no puedes evolucionar sin reto... solo aquellos que han tenido que levantarse del suelo pueden vencer y superarse a si mismos”.