Clarissa Molina da positivo a prueba “casera” de coronavirus

La comunicadora dominicana Clarissa Molina dio positivo a una “prueba casera” de coronavirus. Así lo dio a conocer vía Zoom para el programa “El Gordo y la Flaca” de la cadena internacional Univision.

“Como siempre he sido súper transparente con todo el mundo, yo la semana pasada me hice la prueba casera y hoy (lunes) me entregaron los resultados dando positivo. Me tomó por sorpresa porque yo me siento muy bien”, dijo ante las preguntas de Raúl de Molina y Lili Estefan.