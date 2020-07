$!Clarissa Molina da positivo a segunda prueba de COVID-19; pide a la gente no alarmarse

Tras la comunicadora Clarissa Molina informar hace unos días que dio positivo al coronavirus COVID-19 al realizarse una prueba casera, esta se encuentra en aislamiento en su residencia en Miami.

Este lunes, la modelo que labora en “El Gordo y la Flaca” anunció que dio positivo a una segunda prueba de coronavirus.

Clarissa Molina también habló en un video compartido en su cuenta de Instagram cómo ha estado desde que contrajo el virus.

“Gracias por estar conmigo paso a paso y demostrarme tanto cariño y tanto apoyo. Di positivo al segundo examen que me hice”, explicó Molina con el ánimo visiblemente decaído.

Sobre los síntomas, indicó que no le atacó a los pulmones ni le ha dado fiebre. “Afortunadamente no he tenido que ir a un hospital, gracias a Dios, como mucha gente que oro todos los días por esas personas que sí les ha dado, de todo corazón que Dios lo sane”.

Pidió a la gente no alarmarse y que basado en su experiencia, no piensa mucho en el virus porque eso la enferma más y manifestó que la meditación ayuda en esos momentos difíciles.

“No quiero sembrar ni miedo tampoco porque eso nos enferma más, en yo que yo he podido experimentar con el virus es que una actitud positiva es muy importante; enfocarte en cosas positivas, no pensarlo mucho porque eso te enferma más, me ha ayudado mucho la meditación, me ha ayudado a encontrarme conmigo misma y estar en calma”, expresó la ex Miss República Dominicana Universo 2015.

“Vuelvo y expreso mi gratitud hacia ustedes por sus oraciones y mensajes de aliento. He podido conectar con mucha gente que ya han pasado por esto y que bonito poder intercambiar las experiencias de cada uno y llegar a la conclusión que con una actitud positiva se puede vencer todo! Eso es lo más importante mi gente, UNA ACTITUD POSITIVA ANTE TODO! Besos Dios los bendiga!”, concluyó.

A raíz del diagnostico de Clarissa, en Despierta América y El Gordo y la Flaca han estado tomando medidas, manteniendo a gran parte de los talentos transmitiendo desde sus casas.

Francisca Lachapel, que tuvo contacto con su compatriota, dio negativo al virus.

En tanto que los presentadores mexicanos Karla Martínez y Alan Tacher, del matutino “Despierta América” dieron positivo al COVID-19.