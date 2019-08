Clarissa Molina opina sobre la electa Miss RD Universo 2019

La presentadora de televisión de El Gordo y la Flaca, Clarissa Molina, habló sobre la elección de la nueva Miss República Dominicana Universo 2019 Clauvid Dály.

Desde el pasado domingo las redes sociales se han inundado de criticas positivas y negativas que van desde su belleza hasta la nacionalidad luego de que la representante de Punta Cana se alzó con la corona frente a Kimberly Jiménez, candidata de La Romana como primera finalista y Franchesca Astier del Distrito Nacional como segunda finalista.

A todo esto, Clarissa Molina dio su opinión sobre Clauvid y pidió que paren los mensajes negativos contra ella. “Clauvid es una niña espectacular, me encantó su proyección en el escenario. Es una dominicana de pura cepa. Realmente lamento como mucha gente que está detrás de un celular y gente del mismo medio que dice ser ‘influencer’, que no sabe nada de los concursos de belleza y no sabe lo que se pasa allí”, expresó.

Pidió a los usuarios que si no están de acuerdo con la elección no digan nada ni comenten. “Si usted no tiene nada positivo que agregar no comente”, insistió.

Clarissa entiende que Clauvid Dály necesita en estos momentos energía positiva. “Ahora mismo lo que ella necesita es apoyo y su propio país no la está apoyando”, se quejó.

Dijo que ella es muy valiente para tomar la corona y decir: “Yo soy República Dominicana” y representar su tierra con todo “el orgullo que ella siente”.

Clarisa dijo que no todo el mundo es tan fuerte emocionalmente para soportar tantos comentarios negativos. “A mi me duele mucho todos los comentarios que estoy leyendo acabándola”, se lamentó.

Las contrincantes de la dominicana para el Miss Universo

“Al final del día ella es RD”, concluyó.

Se recuerda que Clarissa Molina luego de ganar en Nuestra Belleza Latina fue Miss República Dominicana Universo 2015 y quedó entre las 10 finalistas del Miss Universo.

