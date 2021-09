Clarissa Molina revela el nombre de su nuevo amor

La modelo y comunicadora Clarissa Molina reveló que está felizmente enamorada. Su pareja es el empresario Vicente Saavedra, el mánager del cantante urbano Ozuna.

Durante la emisión de "El gordo y la flaca" de Univision, la también actriz contó lo que hasta ahora era su secreto mejor guardado con una sonrisa de 'oreja a oreja'. Expresó que todo ese 'brillito' en su rostro es porque tiene pareja.

Confesó que Saavedra, a quien conoce desde hace tres años, le regaló un anillo, que no es de compromiso, pero sí para darle formalidad a la relación. "Estoy saliendo con un caballero, un hombre maravilloso. La verdad que estoy súper contenta...", agregó la presentadora dominicana.

Ella se reencontró en junio pasado con Vicente Saavedra en República Dominicana cuando se preparaba para conducir Premios Soberano 2021.

Contó que lo conoció en el rodaje de la película "Qué León" que protagonizó junto a Ozuna.

"Lo conocí y dije 'wao, este hombre', pero cada quien siguió su camino normal, nos saludábamos donde nos veíamos".

Saavedra trabaja en la industria de la música. "Reconectamos y estamos súper felices, estamos día a día", continuó.

"El tiempo de Dios es perfecto. Cuando está para ti, está para ti", precisó emocionada a los conductores Lily Estefan y Adal Ramones.

Sus padres saben de su romance y lo van a conocer en octubre, detalló Molina.

Por años, Clarissa Molina se mantuvo muy reservada en cuanto a su vida sentimental.

Saavedra es un empresario de la música de 38 años. Ha trabajado con artistas como Nicky Jam, Olga Tañón y Anuel AA.

Es fundador del sello "Dimelo Vi" y ha sido nominado a los Grammy Latinos.

Sobre anterior relación

El pasado mes de junio, la ganadora de Nuestra Belleza Latina VIP, Molina confirmó la ruptura con su anterior novio que nunca quiso revelar su nombre.

Durante una entrevista que concedió al programa "Noche de Luz", que conduce la presentadora Luz García, expresó: "No [ya no estamos]. Lo estaba conociendo, nos estábamos conociendo y de verdad que fue muy bonito compartir con él".

Sin embargo, Clarissa Molina no ofreció exactamente los motivos de la ruptura. "Cosas pasan y cuando no funciona o no es el momento o no estamos en la misma frecuencia tal vez, de repente yo quiero otras cosas, él quiere otras, no estamos en la misma dirección".

La ex Miss República Dominicana contó que le gustaría estar con alguien al que admire mucho. Y lo encontró, según pudo conocerse hoy.