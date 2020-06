$!Clarissa Molina se disculpa por comentario sobre el racismo en RD; dice la malinterpretaron

La modelo y presentadora dominicana Clarissa Molina se disculpó por un comentario sobre el racismo y el abuso policial en República Dominicana emitido en el programa de Univision El Gordo y La Flaca, donde participa con Raúl de Molina y Lili Estefan.

Molina afirmó que “en mi país pasa eso todos los días”. En un largo mensaje en su cuenta de Instagram la ganadora de Nuestra Belleza Latina MVP y Mira Quién Baila All Stars dijo que se refirió a los ‘actos injustos’ que se viven en el país.

“Ustedes me conocen y mis palabras se han malinterpretado; a lo que me referí fue a los ‘actos injustos’ que se viven allá día a día. Quiero dejarles claro que ‘Soy Dominicana 100%, amo mi tierra, mi gente, nuestra cultura y aunque no resida allá, vivo muy pendiente de lo que ocurre”, manifestó el talento de la cadena hispana, reafirmando su orgullo de ser criolla.

Clarissa Molina pidió disculpas “si pudo haber ofendido a alguien con el ‘malentendido’”.

“Aprovecho con este mensaje decirles que estamos en un momento donde debemos unirnos para que esto pueda parar, llevando un mensaje de unidad, mostrando que todos somos iguales sin importar nuestra nacionalidad, nivel social o color de piel. Es momento de alzar nuestras voces y juntos decir “ya basta” a todo aquello que nos impide ser iguales”, fueron las palabras de la ex Miss RD Universo.

Clarissa Molina, quien incursionó en el cine con la cinta “Que León” junto al urbano Ozuna se unió a las voces de famosos que piden justicia y el cese de los casos de racismo y violencia policial en Estados Unidos.