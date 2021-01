Clásica Para escuchar en el fin de semana

Este fin de semana estaremos en casa y podemos dedicar parte del tiempo a disfrutar buenos conciertos de música clásica. El silencio de la ciudad nos invita y podemos trasladarnos a cualquier sala de conciertos que se nos antoje sonar

Hemos escogido cinco espléndidos conciertos que nos resultan especialmente agradables, con buenos intérpretes y todos a nuestro alcance.

El primero que se nos ocurre es el tradicional concierto de Año Nuevo en Viena, en la Sala Grande o Sala Dorada (Große Saal o Goldener Saal) del Musikverein con la Orquesta Filarmónica de Viena. Hemos elegido el concierto que dirigió Carlos Kleiber en 1992. Carlos Kleiber, lo he mencionado anteriormente, nacido en Alemania y de nacionalidad austriaca, ha sido acreditado como uno de los mejores directores del siglo XX y por algunos como el mejor de todos los tiempos. Tiene una elegancia sin igual y el programa de este concierto es exquisito. La música es, en su mayor parte, de la familia Strauss (Johann Strauss (padre), Johann Strauss (hijo), Josef Strauss y Eduard Strauss.

El espectacular estadio Waldbuhne, situado en medio de los bosques en Berlín es el escenario de un maravilloso concierto al aire libre, de música y canciones con el siempre brillante Plácido Domingo, la hermosa, sensual y extraordinaria soprano Anna Netrebko y el fabuloso tenor, en ese momento, Rolando Villazón, dirigidos por Marco Armiliato y la Orquesta de la Ópera de Berlín. A medida que cae la oscuridad, nos invitan a escuchar una serie de solos, duetos y tríos. Y se hace la magia para una velada inolvidable.

Dos de los conciertos de piano más bellos que existen, son los dos de piano del compositor ruso Sergei Rachmaninoff, el n.º 2, op. 18 en do menor, y el No. 3. en re menor, opus 30. Vamos a escuchar primero el No. 3 con la pianista argentina Martha Argerich, dirigida por Ricardo Chailly. Definitivamente Rachmaninoff, con estos conciertos nos roba el corazón.

El concierto No. 2 lo escucharemos en el escenario de los BBC Proms en el Albert Music Hall de Londres en 2013 y dirigido por el español Juanjo Mena, con un ganador del Concurso Internacional de Piano Van Cliburn. Nobuyuki Tsujii, ganador de la Medalla de Oro del concurso, es ciego. Como podrán apreciar en este concierto el público londinense lo adora y no es para menos. Se presentó en nuestro Teatro Nacional en 2010 en una de las Galas Van Cliburn patrocinadas por el Grupo León Jimenes, en esa oportunidad la Gala estuvo dirigida por el Maestro Philippe Entremont.

Y continuamos con Beethoven y las Sinfonías No 5 y No 6, una combinación ganadora, espléndidas con Daniel Baremboim al frente de la Orquesta del West Easter Divan, en los BBC Proms de 2012.

Y para terminar y cerrar con broche de oro nuestro fin de semana musical, les invito a escuchar, en absoluto silencio, una de las óperas más populares y amadas, de Giacomo Puccini, La Boheme. Con ella les dejo las más bellas melodías, llenas de amor, pasión, ternura, tristeza y alegría y energía para enfrentar un lunes de pandemia.