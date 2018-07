Comedy Club RD, el refugio de los humoristas del “Stand Up Comedy”

SANTO DOMINGO. El humor local está llegando a un nuevo público gracias al impulso de las redes sociales, pero también porque ya tienen su casa. En el Comedy Club nuevos humoristas que se destacan en el stand up comedy y ahora tienen donde ofrecer entretenimiento diario en la capital.

Los humoristas

David (Melaza) Taveras Alonzo, de 36 años, es un músico y humorista que se autodenomina como un ‘memólogo’. “Siempre estuve realizando artículos de sátira y las redes sociales me llevaron a crear memes, que es donde la gente mayormente me conocía”, contó. El 7 de julio estrenó nuevamente “MelazaMente”, con canciones hilarantes.

El humorista Ariel Santana, de 36 años, comenzó haciendo stand up comedy con el colectivo “La guagua” hace ocho años. De ahí incursionó en la radio, como talento del programa El Mañanero. Este ingeniero en sistemas encontró en el humor su refugio. “Estudié filosofía. Y esa capacidad de ir más allá del análisis la llevé al humor”, sostiene. Actualmente Ariel está presentando su show “#Vamo’ a ser más serio”.

Thomas Echavarría

Ariel Santana

Ariel Santana no quiere que su humor sea catalogado como un “humor inteligente”: “Tengo una gran influencia de Mario Emilio Pérez y Teófilo Barrero, quienes llevaban un humor intelectual mezclado con las cosas del barrio, es decir, tocar las cosas de la vida cotidiana a un plano más conceptualizado”.

En el Comedy Club se presenta dos veces al mes. El año pasado inició con el show “El nombre se lo debo”. Luego junto a José Cordero, otro compañero de La Guagua, realizaron “Gran Cosa” durante varios meses. En todo el resto del año ha estado presentando el espectáculo “#Vamo’ a ser más serio”.

“Es un show un tanto irreverente. Habla de la política, sobre las orientaciones sexuales y de otros temas de una manera muy limpia, pero a la vez diferente de contar”, dice.

Santana también es conocido por analizar canciones a través de Facebook. En ese sentido, las redes sociales se han convertido en su herramienta. “Entré a la radio gracias a las redes sociales”, destaca.

Para Ariel Santana, la concurrencia a los eventos que realiza ha sido buena, aunque, manifiesta que el stand up todavía es rechazado por la gente tras ser visto como una oferta para un público distinto. Y no es así. “La gente piensa eso porque no lo conoce”, afirma.

Él está abierto a hacer televisión nuevamente, aunque aclara que actuar no es su fuerte.

Plagio en Redes sociales

El humorista estuvo en el candelero en estos días luego de denunciar en sus redes que una de sus rutinas realizada para las redes sociales fue copiada al dedillo por un segmento de comedia del programa “Boca de Piano es un Show”, del popular comediante Fausto Mata.

Santana explica lo siguiente: “La fricción que hubo se dio por una mala interpretación por parte de Fausto Mata y su hermano Samuel. Tomar cosas por internet para hacerlo en la televisión es algo común; yo simplemente hice una advertencia, pues la gente consume mucho internet y sabrá identificar si es original o no”.

En efecto, no todo fue malo para el también bloguero. Pues tras el enfrentamiento verbal entre Fausto, Samuel Mata, los colegas de Santana y los seguidores de ambos bandos, la situación aumentó la búsqueda de su persona. “Gracias Fausto y Samuel. Aparte de eso, también me di cuenta que tanto la gente me apreciaba. Y se lo agradezco. Ahí supe el valor de mi marca personal”, concluye.