$!Comic Con 2019, una celebración de la cultura pop

Cumpliendo nada menos que medio siglo de vida, Comic Con, el festival internacional más importante de las revistas de historietas cómics lo festejó en muy buena compañía. Durante cuatro días, la ciudad de San Diego se vistió de fiesta para celebrar también otros cumpleaños tan importantes como los 100 años de El Zorro, los 90 de Popeye, los 80 de Batman, los 50 de Scooby-Doo, los 30 de Los Simpsons y hasta los 20 años de Spongebob ‘Bob Esponja’. Y por primera vez, en un mismo lugar, los fans pudieron conocer las caras de las voces más famosas de sus personajes favoritos (aunque en el caso de Batman, más que la voz, tuvieron al artista Neal Adams, que lo dibuja desde hace más de 50 años).

Entre las revistas cómics más buscadas hubo quienes vendieron la primera edición de Superman en US$125,000 y la de Spiderman en US$50,000 además de la primera edición donde apareció Wolverine en US$11,000 y la primera historia de Wonder Woman en US$4,500, aunque buscando bien se podían conseguir buenas revistas más modernas a... un dólar.

Y en un mundo donde la acción del cine y la TV es un protagonista más importante que las viejas revistas cómics, Tom Cruise sorprendió a los fans con un avance especial de la nueva versión de Top Gun y Arnold Schwarzenegger presentó con Linda Hamilton otras imágenes de la vuelta de “Terminator: Dark Fate”. Netflix estuvo presente por primera vez, estrenó la nueva serie de fantasía “The Dark Cyrstal: Age of Resistance” basada en la película “The Dark Cyrstal” de 1982, con Taron Egerton (el mismo de Rocketman) y Mark Hamill (más famoso como Luke Skywalker de Star Wars). Los estudios Marvel también estuvieron representados por el elenco completo de la serie “Agents of S.H.I.E.L.D” que va por una séptima temporada en TV y en el escenario central de Hall H, los hermanos Joe y Anthony Russo contaron intimidades sobre las últimas cuatro producciones de los Avengers, el mismo día que también despidieron en otra sala al elenco de “Games of Thrones”.

Entre los más famosos invitados por el estudio de Amazon Prime, en un secreto puesto de revistas cómics, Seth Rogen apareció como productor ejecutivo de la serie de TV “The Boys” (basada en un cómic que cuenta lo que puede pasar cuando los superhéroes abusan de los superpoderes en vez de aprovecharlos para el bien). Y Cara Delevingne con Orlando Bloom (sin Katy Perry) también llegaron para promocionar la próxima serie de Amazon “Carnival Row”, donde los fans esta vez pudieron transportarse en el planeta de streaming con experiencias inspiradas en las diferentes historias en una fiesta oficial con las superestrellas.

Todavía más cerca de los admiradores, Kristen Bell firmó autógrafos por la nueva temporada de “Veronica Mars” un rato antes de aparecer Norman Reedus y Melissa McBride por “The Walking Dead”. El Universo de Star Trek celebró otros 50 años en el la terraza del Hotel Westin San Diego Gaslamp Quarter, anunciando la continuación de la historia con la serie “Star Trek Discovery” y la vuelta de Patrick Stewart como protagonista (en streaming, por CBS All Access), además de un dibujo animado “Star Trek: Lower Decks”. Y detrás del ‘planeta’ streaming, hasta YouTube apareció con la serie original “Impulse” que ya se vio 31 millones de veces en el primer capítulo.

No faltaron las mujeres del mundo de superhéroes como Melissa Benoist con la quinta temporada de “Supergirl” en TV, pero sobró polémica con la abierta sexualidad lesbiana con el primer capítulo piloto estrenado de “Batwoman” interpretada por la misma Ruby Rose que se hizo famosa con “Orange Is The New Black” de Netflix.