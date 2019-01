Comisión defiende pulcritud de proceso electoral del CODAP

La presidenta de la comisión electoral del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP), la artista Mirna Ledesma defendió la calidad del proceso eleccionario que se desarrollará mañana, en el que los miembros de ese gremio deberán elegir a la junta directiva.

Así reaccionó Ledesma a lo dicho por el artista plástico Miguel Gómez, aspirante a la presidencia del CODAP quien acusó a la comisión electoral de llevar un proceso plagado de irregularidades, por lo que pidió que las elecciones fueran pospuesta.

“La comisión electoral, elegida en asamblea para llevar a cabo todo lo concerniente a la organización del proceso eleccionario del CODAP, hemos desarrollado un proceso apegado a los estatutos y además tomando en cuenta la realidad institucional, actual, hecho por el cual se han realizado ajustes propios de cualquier contienda, con la anuencia y aprobación de las plantas que compiten, demostrando transparencia y justicia en todas las decisiones.

La presidente a la comisión electoral contradijo lo dicho por equipo de Gómez de que no le han entregado el padrón electoral. “A cada una de estas planchas, una presidida por Miguel Gómez y la otra por Rosalba Hernández, se les ha entregado en tiempo y con las aclaraciones de lugar, el listado o padrón electoral bajo el cual estaremos trabajando este 26 de enero. Los elementos expuestos de manera pública sobre el pago de las cuotas, ha sido históricamente un punto neurálgico para el CODAP, ya que este cuenta con una membresía activa de 800 artistas de los cuales muy pocos cumplen con el pago mensual, por lo que las elecciones sirven además para recaudar una parte de estos atrasos”, explicó.

Argumento que un acuerdo entre ambas planchas y en presencia de sus principales candidatos y representantes estableció lo siguiente. “Se fijó un monto de 35% de lo correspondiente al total anual de cada miembro, otorgando además una gracia al exonerar montos que superan dos (2) años de retraso equivalentes a RD$4,800.00.00. situación que pone en riesgo las finanzas de la institución”, comentó.

Manifestó que no obstante lo descrito, y basado en la democracia, fueron flexibles ante los reclamos de Miguel Gómez para modificar su planta. “Los cuales fueron acogidos de forma parcial ya que estos solo favorecían a este grupo, a pesar de que esa práctica no está contemplada en los estatutos. “La comisión mantiene su firme posición con todos los puntos y acuerdos que ya han sido establecidos para el proceso. Hacer cumplir los estatutos en material electoral, organizar las elecciones transparentes, es nuestro deber. En este momento no estamos facultados para corregir errores pasados, ni validad malas practicas o fallos de ninguna directiva, ya que el manejo administrativo de la institución caerá en manos de la nueva directiva electa”.

Mirna Ledesma hizo un llamado a todos los miembros del CODAP para que acudan al proceso eleccionario que se desarrollará desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. de este sábado en el local de la entidad ubicado en la calle El Conde, en la Ciudad Colonial.

Habla Miguel Gómez

El artista Miguel Gómez, aspirante a la presidencia retiró su pedimento de que el proceso fuera pospuesto y anunció que la tarde de este viernes sostendrán una reunión con la comisión electoral para aclara los puntos.

“Nosotros dejamos sin efecto el llamado que hicimos ayer. Muchos artistas nos han llamado para desistir de la convocatoria. Nuestro interés es que el colegio avance, no que se produzca una lucha interna muy a pesar de los problemas que hemos denunciado”, señaló Miguel Gómez.

Contrario a lo dicho por Ledesma de que habían recibido el padrón electoral, dijo que la lista entregada no es la oficial y reiteró que está viciado. “Lo hemos revisado y por eso nos vamos a reunir hoy”, dijo Gómez.