$!¿Cómo era la relación del príncipe Felipe y Diana de Gales?

Recoge el portal Bio Chile que, de acuerdo con el mayordomo y amigo de Diana, Paul Burrell, nuera y suegro intercambiaron varias cartas, y ella lo trataba con el cariño de “papá”.

En 2003 Burrel filtró las misivas al diario inglés The Sun, pese a los intentos de Felipe de bloquear su publicación. “Para un hombre en su posición, Carlos fue tonto al arriesgarlo todo con Camilla. Nunca soñamos que podría dejarte por ella. Tal perspectiva nunca entró en nuestras cabezas”, dice una de las cartas.

Como madre del futuro rey de Inglaterra, Diana quería mantener el título de “Su alteza real” (“Her Royal Highness”), incluso la reina Isabel había aceptado esa condición, pero Carlos fue “inflexible” en este tema y se negó, según aseguró el diario New York Times.

Que la princesa perdiera su título, significaba que ya no pertenecía a la familia real. Según las correspondencias, Felipe se ofreció para mediar. “Solo puedo repetir lo que he dicho antes, si me invitan, siempre haré todo lo posible para ayudarte a ti y a Carlos en lo que pueda. Pero debo admitir que no tengo talento como consejero matrimonial”, agregó.

No obstante, también cuestionó las decisiones de ambas partes. “No aprobamos que ninguno de ustedes tenga amantes”, aseguró en referencia a los constantes rumores que surgieron en torno a Lady Di con diferentes hombres.

Felipe finalizó la carta con un cariñoso: “Con mucho cariño, Pa (de papá)”.

La respuesta de Diana a su suegro fue muy acertiva, según las cartas filtradas por The Sun. “Querido Pa, estoy particularmente conmovida por tu última carta, la que me prueba que de verdad le preocupa”, escribió.

“Es muy modesto sobre su habilidad de guía matrimonial, y estoy en desacuerdo. Su última carta me muestra un gran entendimiento y tacto, y espero poder seguir sus consejos en los que meses que vienen, en lo que sea que pueda pasar”, añadió.