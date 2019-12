$!¿Cómo votar por República Dominicana en Miss Universo?

View this post on Instagram

Ya terminé mi entrevista con el jurado de Miss Universo. Les puedo decir que me siento feliz y satisfecha porque pude mostrar quien soy. Estoy emocionada porque ya mañana me espera mi presentación en la preliminar y el National Costume. Este vestido, al igual que el que usé en la mañana de hoy para entrevistas con la prensa es del diseñador @douglastapiaoficial, muchas gracias. Foto: @freddyphotofilm