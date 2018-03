Semana Santa en clave católica

Catedral Primada

Catedral de La Vega

El Sábado Santo, la Vigilia Pascual sigue a las 7:00 p.m. y el Domingo de Resurrección, las misas de Pascua son a las 8:30 a.m., 10:00 a.m. y 5:30 p.m. con la participación de los Terciarios Franciscanos.

Catedral de Santiago

Y el Domingo de Resurrección, las misas de Pascua son a las 8:00 a.m. 10:00 a.m., 6:00 p.m.

Basílica de Higüey

El obispo Gregorio Nicanor Peña Rodríguez, de la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia, preside el Jueves Santo la Misa Crismal a las 9:30 a.m. y la Santa cena del Señor, para las 7:00 p.m.

El Viernes Santo, a las 8:00 a.m. se efectúa el Rezo de las Laudes en la Capilla de la Reserva. Los Oficios de la Pasión del Señor se inician a las 3:00 p.m. Mientras que la Vigilia Pascual está pautada para las 9:30 p.m. El Domingo de Resurrección las misas de Pascua serán en los horarios 6:30 a.m., 8:30 a.m., 10:00 a.m., 12:00 m. y 5:30 p.m.