Conductor de Univision considerado el "eterno soltero" le pide matrimonio a su novia

A principios de enero, el copresentador de Despierta América (Univision), Carlos (Carlitos) Calderón de 49 años, anunció que estaba felizmente enamorado de la actriz y modelo venezolana Vanessa Lyon.

Cinco meses después, el presentador que forma parte del programa "Despierta América", le pidió matrimonio a la modelo, con quien lleva alrededor de un año de relación.

La petición fue en un paseo en helicóptero por la ciudad de Miami.

"Me dijo que tenía una junta con sus socios en un restaurante muy elegante y me pidió que me arreglara muy guapa, ya que por la cuarentena yo todo el tiempo estaba en pants", revela la actriz en exclusiva a People en Español. "Afortunadamente me avisó porque si me da el anillo en pants, ¡me da algo!".

Reseña la revista que de acuerdo al plan de Calderón, nadie le podía decir el verdadero motivo de su presencia en un hotel para reunirse con unos supuestos socios y muy a su pesar y temor, se vio obligada a subirse a un helicóptero para sobrevolar de Miami de noche.

"Le pregunto a Carlos que por qué vamos en helicóptero y me dice que 'para mostrarme lo hermoso que es Miami y [para que] me enamore de la ciudad y así quedarme a vivir aquí'. Después de la vuelta [paseo] aterrizamos en la pista encima del restaurante donde están los socios'. Ahí si dije: ¡ay no! ¡Muy raros esos socios!'", comenta Vanessa, que actualmente reside en California.

Pero antes de aterrizar y justo cuando el helicóptero se posicionó frente a la luna, Calderón lanzó la inesperada pregunta.

"Me dice: 'Mira qué ciudad tan hermosa... tu familia, tus amigos y yo te queremos aquí. ¿aceptas ser mi prometida?", recuerda Vanessa que le preguntó su ahora prometido al presentarle el anillo.

Al volver a tierra, fue recibida con un hermoso ramo de flores y las felicitaciones de todos los involucrados.

Vanessa es una actriz de origen venezolano que emigró con 20 años de edad a México donde comenzó su carrera en el mundo de la actuación, como en la serie "Corona de lágrimas".

El mexicano Carlos Calderón era considerado el 'eterno soltero' de "Despierta América" y "El gordo y la flaca" a sus 49 años. No tiene hijos. ¿Le harán el encargo a la cigüeña?