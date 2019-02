$!Confesiones de un ‘instagramer’ dominicano radicado en Nueva York

“Yo trato de atraer a un público que le gusta un contenido sano. No me importa tener mucha cantidad de seguidores, sino que sean fieles a lo que hago que es lo más complicado en este tipo de plataforma, y que son los que apoyan”, detalló.

“A veces el que tiene el talento queda apocado por otros que no se esmeran en su contenido, pero no es lo mismo hacer un humor con libreto a ir a una bodega tumbar algo y esperar que alguien se asuste”, reiteró.

“En redes sociales hay muchas personas haciendo cosas sin sentido, con el simple objetivo de querer ganar dinero, pero que no cuentan con ninguna metodología o esquema, y lamentablemente al momento de criticar el trabajo se suele englobar a todos por igual. Es difícil que te juzguen igual a ti que te empeñas en hacer cosas cuidadas con otros que no. El público también se cansa y evita ver cosas por pensar que todo el contenido es el mismo”, se lamentó.

Sobre el auge de este tipo de materiales en redes sociales aseveró que, “en estos tiempos con estas plataformas no se necesita la aprobación de nadie para desarrollar las ideas que tienes, y te da acceso a un público heterogéneo, algo que te ayuda no sólo a proyectarte, sino que, si lo haces bien a recibir ingresos suficientes para desarrollarte”, estimó.

“Yo me considero un creador de contenidos, no sólo hago video en Instagram, sino que además produzco material gráfico para YouTube, también escribo, soy actor y produzco también. Yo veo los videos como un empuje para que el público vea quien soy yo”, aseveró Iván durante la entrevista con este medio desde la ciudad de Nueva York.

“Todos quieren ser instagramers en Santo Domingo”

Migración de figuras públicas a las redes sociales

A su juicio la migración de figuras de la televisión dominicanas hacia las redes sociales tiene su explicación en la situación de la televisión actual y la falta de interés de los jóvenes en consumir el material que se difunde por esa plataforma. “El público joven no pertenece a la televisión, la gente no le gusta consumir material de mucho tiempo y que no puede controlar. A la gente le gusta manejar su tiempo y su contenido, y la televisión está en desventaja ante el internet en ese sentido”, ese y otros factores como la falta de inversión versus rentabilidad han influido en que figuras de la televisión hayan dado el paso para las redes sociales.

¿Es rentable dedicarse al contenido digital?

Si es rentable, pero no es tan fácil lograr ingresos”, esa fue la respuesta del creador de contenido, “se debe ser consistente, cada día hay nuevas formas y nuevos procesos, pero eso dura tiempo. Instagram no paga, a excepción de la promoción de marcas que te permite, pero no es fácil tampoco llegar a ellas. YouTube sí, pero se necesita una cantidad de seguidores y reproducciones. La ventaja de YouTube es que no cuenta con restricciones ni ataduras”, enfatizó