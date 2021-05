Confusión de la Miss RD con Miss Ecuador también le ocurrió a venezolana en Miss Universo 2003

El pasado viernes en la gala preliminar del Miss Universo 2021 ocurrió una breve confusión que se volvió viral.

Esta noche es el día de Miss Universo, y será transmitido por Telemundo desde las 7:00 p.m., por lo que las sorpresas e imprevistos en vivo como estos podrían ocurrir.

El viernes 14, durante el desfile del traje de baño, la actual Miss Universo, la sudafricana Zozibini Tunzi, quien fungió como conductora junto a su compatriota, la ex Miss Universo 2017 Demi- Leigh Tebow, en vez de llamar a la Miss República Dominicana Kimberly Jiménez nombró a la Miss Ecuador, Leyla Espinoza.

La breve confusión, quizás porque así estaba escrito el nombre en la pantalla, fue corregida de inmediato, pero el momento quedó captado en video.

No obstante, Tunzi le dijo a Jiménez "Sorry, Dominican Republic" (Disculpa, República Dominicana), a lo que la modelo que nos representa, que no se movió hasta que fuera llamada correctamente, sonrió y caminó con alegría y seguridad dejando de lado esa pequeña confusión.

Lo mismo ocurrió en Miss Universo 2003