$!Conoce a las 15 candidatas de Miss República Dominicana Universo 2021

Miss La Altagracia, Cinthya Núñez (@cinthya__nr) es estudiante de Administración de Empresas y actualmente se desempeña como supervisora de una escuela de manejo.

Bilingüe (español e inglés), en su tiempo libre le gusta practicar el canto, uno de sus cantantes favoritos es Kany García. Su género literario favorito es la no ficción, de la autoría de David Pelzer.

Cinthya es fiel creyente del cristianismo. En sus palabras lo cataloga con este mensaje: "No hay amor más fuerte que el de Dios". Su comida favorita es la bandera dominicana. La figura histórica con quien se identifica es Martin Luther King. Se identifica con el lema “Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, arrástrate. Pero hagas lo que hagas, siempre sigue hacia adelante”.

Su madre representa su mayor motivación. Desde niña fue el sueño de su madre representar al país en tierras extrajeras y ahora es el sueño de Cinthya.

De ser electa como la nueva Miss República Universo se enfocaría en ser la voz de aquellos que más lo necesitan: personas sin recursos y en extrema pobreza. El mundo se ha vuelto en estos tiempos menos humano. Por esa razón quiere, por medio de la organización, llevar un mensaje de hermandad, que tanta falta le hace al mundo.



