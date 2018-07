Contratistas esperan pagos para desmontar stands de Plaza de la Cultura

SANTO DOMINGO. A pocos días de cumplirse tres meses del cierre de la XXI Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2018 las estructuras de los pabellones y stands en que se ofertaron libros y se realizaron actividades, continúan levantadas en la Plaza de la Cultura. La razón: las compañías contratadas para esta labor no han recibido un solo centavo por parte del Ministerio de Cultura.

“Nosotros estamos tranquilos porque yo sé que ellos han tratado de hacer todo lo posible, pero le devuelven siempre los contratos y están metidos ahora en una vorágine burocrática, ya tenemos cuatro meses en eso”, expresó Héctor Mejía, gerente general de Famesa Ingenieros SRL.

Mejía, que aseguró que tiene doce años prestando este tipo de servicios al Ministerio de Cultura, afirmó que “es la primera vez en mi vida que en ese ministerio pasa eso” y atribuye la situación a cambios realizados en los departamentos de Finanzas y Compras de esta instancia estatal, meses antes de la convocatoria de comparación de precios para elegir a las empresas que construirían los pabellones y stands.

“Eso ha traído un inconveniente bien grande y mayormente es en el departamento de compras y no es por cuestiones indebidas, sino por proceso de contratos. No es por nada raro. No es por dolo, por ‘marulla’. Porque el señor Pedro Vergés se manejó con mucha pulcritud en eso dos años, hacían las licitaciones, nos daban los que nos ganábamos, pero después que sacaron al financiero y al de compras se ha armado un ‘rebulú’”, apuntó el empresario.

Sostiene que tanto él como los demás contratistas hicieron los trabajos sin recibir desembolsos, asumiendo el compromiso, y para ello “buscamos prestados, explotamos las tarjetas, acogimos líneas de crédito para hacer el trabajo”, pero el retraso de hasta el pago del anticipo contratado, de un 20%, le ha afectado.

“Tengo para decirle, que todo lo que está ahí nosotros teníamos que desmontarlo, pero yo no tengo uno centavo y lo que tengo son problemas con la tarjeta fundida y líneas de crédito y a suplidores, no podemos ser más papistas que el papa”, expresó.

De manera más parca se refiero a la situación Pedro Cadet, de Constructora CADET, SRL, quien se limitó a lamentar la situación que aseguró “es la primera vez que pasa” y se expresó confiado en que el Ministerio de Cultura cumplirá con los pagos.

“Hay disposiciones de pagar y tan pronto se paga se va a desmontar”, dijo.

De acuerdo con los contratos para la construcción de los pabellones y stands de la Feria Internacional del Libro, Famesa Ingenieros fue contratada para la “instalación y readecuación del sistema eléctrico de la Plaza de la Cultura e instalación de cometidas eléctricas para pabellones y librerías; Pabellón de Guatemala y Pabellón de Talleres Literarios”, a un costo de RD$ 10,791,803.61

Mientras que la Constructora CADET tuvo a su cargo “armados de casetas y stands; pabellón Feria del Libro Infantil y pabellón Libro de Cocina”, por un monto de RD$ 8,561,099.64.